遭外星人綁架52次！？ 英女秀瘀傷照

2021/05/09 21:17

〔即時新聞/綜合報導〕世界上到底有沒有外星人的存在?英國一名女子宣稱,她曾經被外星人綁架超過50次,她也在採訪中秀出被外星人綁架後,身上留下瘀傷的照片,還畫出外星人的長相。

根據《每日星報》報導,居住在英國布拉福(Bradford)的女子史密斯(Paula Smith)在採訪中透露她與外星人接觸的過程,她聲稱1982年在一處寂靜的樹林裡第一次見到外星人和飛船,「當時四周安靜到似乎能聽見自己的心跳聲,當眼睛適應黑暗後,看到一個形狀像迴旋鏢的東西」,上面還長著手臂。

史密斯表示,根據家人的說法,她在遇到飛船後失蹤了4個小時,但她卻不記得到底發生了什麼事。自從那次之後,後續還有不少外星人來找過她,甚至還讓她坐上他們的飛船,她在返家時臉上還出現三角形的瘀傷,手臂上還有許多指紋。史密斯說,「我共經歷了52次超自然現象。」

史密斯認為,世界上一定有不少像她一樣或類似經歷的人。

EXCLUSIVE: Brit gran says she’s been abducted by ­aliens 50 times – and has bruises to prove ithttps://t.co/RB522i08ck pic.twitter.com/yjrqOrtroR