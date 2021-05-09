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    遭外星人綁架52次！？ 英女秀瘀傷照

    英國一名女子聲稱自己被外星人綁架52次。示意圖。（美聯社）

    英國一名女子聲稱自己被外星人綁架52次。示意圖。（美聯社）

    2021/05/09 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕世界上到底有沒有外星人的存在？英國一名女子宣稱，她曾經被外星人綁架超過50次，她也在採訪中秀出被外星人綁架後，身上留下瘀傷的照片，還畫出外星人的長相。

    根據《每日星報》報導，居住在英國布拉福（Bradford）的女子史密斯（Paula Smith）在採訪中透露她與外星人接觸的過程，她聲稱1982年在一處寂靜的樹林裡第一次見到外星人和飛船，「當時四周安靜到似乎能聽見自己的心跳聲，當眼睛適應黑暗後，看到一個形狀像迴旋鏢的東西」，上面還長著手臂。

    史密斯表示，根據家人的說法，她在遇到飛船後失蹤了4個小時，但她卻不記得到底發生了什麼事。自從那次之後，後續還有不少外星人來找過她，甚至還讓她坐上他們的飛船，她在返家時臉上還出現三角形的瘀傷，手臂上還有許多指紋。史密斯說，「我共經歷了52次超自然現象。」

    史密斯認為，世界上一定有不少像她一樣或類似經歷的人。

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