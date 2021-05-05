大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街

南美洲玻利維亞中部城市聖克魯斯驚爆出現外星人，當地市民見到有3道光乍現夜空，接著1架不明飛行物（UFO）降落，1名高30公分的超迷你外星人走在街道上。外星人示意圖。（法新社檔案照）

2021/05/05 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲玻利維亞中部城市聖克魯斯（Santa Cruz）驚爆出現外星人，當地市民見到有3道光乍現夜空，接著1架不明飛行物（UFO）降落，1名高30公分的超迷你外星人走在街道上，大量目擊者見到都嚇壞了。

綜合外媒報導，玻利維亞新聞台《Al Rojo Vivo》訪問了聖克魯斯城目擊外星人的民眾，目擊人士嘗試透過紙筆畫出外星人的肖像畫，這個高度只有30公分的生物，有著1顆橢圓形的頭部與正圓形的大眼，軀幹十分短小，沒有明顯的下肢，但具有手臂與3根短短的手指頭。

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報導指出，這個生物在街上結束他的徒步漫遊之後就回到不明飛行物上，在目擊者的注視下起飛離開，草地上還留有不明飛行物降落時留下的圓形痕跡，目擊者阿利亞卡（Javier Aliaga）說，當不明飛行物飛離時，爆裂的聲音響遍天際，聽起來與打雷相似，且不明飛行物看起來「會噴火。」

有當地人認為，這次出現的不明生物與南美中傳說中的吸血生物卓柏卡布拉（chupacabra）同樣都具有3根手指，且事發地聖克魯斯在2016年也有民眾目擊從不明飛行物中出現的生物，當時的目擊者聲稱，外星訪客除了在地面行走，還攀爬了樹木，但見到人類後立刻衝回不明飛行物當中升空飛走。

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玻利維亞新聞台《Al Rojo Vivo》

目擊者嘗試透過紙筆畫出外星人的肖像畫，這個高度只有30公分的生物，有著1顆橢圓形的頭部與正圓形的大眼，軀幹十分短小，沒有明顯的下肢，但具有手臂與3根短短的手指頭。。（圖取自Al Rojo Vivo YouTube）

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