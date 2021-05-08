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    達文西畫作當年僅值96元！ 佳士得今喊價4.6億

    英國佳士德稱，達文西的《熊之頭》可能會以破紀錄的高價售出。（路透）

    英國佳士德稱，達文西的《熊之頭》可能會以破紀錄的高價售出。（路透）

    2021/05/08 23:28

    〔即時新聞／綜合報導〕英國藝術品拍賣商佳士得（Christie）今天說，達文西（Leonardo da Vinci）的素描畫作《熊之頭》（Head of a Bear），在今年7月可能會以破紀錄的高價拍出，最高或可到新台幣4.6億元。

    綜合外媒報導，根據佳士得，目前他們拍賣達文西作品的價格紀錄，是由雕塑《馬與騎手》（Horse and Rider）在2001年的拍賣所創下，當時拍出了800萬英鎊（約合新台幣3億元），而《熊之頭》非常有可能打破這個高懸的紀錄。

    佳士得計畫在7月8日的倫敦特賣會上拍賣《熊之頭》，預估價格約800萬英鎊到1200萬英鎊（約合新台幣4.6億元）。

    《熊之頭》的大小為7X7公分，是達文西用銀尖筆畫法（silverpoint）在一張粉米色的紙張上所作的素描畫。

    佳士得說，達文西的作品大多都已被英國皇室收藏，另外一部份則藏於英國德比郡的查茨沃斯莊園（Chatsworth House）；目前市面上「碩果僅存」的達文西畫作只剩下8張，《熊之頭》正是其中之一。

    佳士得紐約古典畫作部門的負責人霍爾（Ben Hall）說，《熊之頭》是文藝復興時期最重要的作品之一。

    《熊之頭》原本是英國肖像畫家勞倫斯（Thomas Lawrence）的珍藏，勞倫斯於1830年逝世後，《熊之頭》落到了勞倫斯的經紀人手中，而這名經紀人在1860年將這幅珍品轉手賣出時，僅喊價2.5英鎊（約合新台幣96元）。

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