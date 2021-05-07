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    醫學系女大生跌落45公尺深峽谷 屍體旁還有根自拍棒

    史密斯獨自前往紅河峽谷，疑似自拍時不慎跌落身亡。圖為紅河峽谷。（美聯社）

    史密斯獨自前往紅河峽谷，疑似自拍時不慎跌落身亡。圖為紅河峽谷。（美聯社）

    2021/05/07 15:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一位24歲女大生近日獨自前往紅河峽谷（Red River Gorge）爬山卻失聯，當地警方接獲其家人報案後，搜索發現該名女大生從150英呎（45公尺）高處跌落谷底，旁邊還有一根自拍棒，疑因她拍照太過靠近峽谷不慎摔死。

    綜合外媒報導，史密斯（Gabby Smith）就讀肯塔基大學（University of Kentucky）醫學系2年級，當地時間本月3日她獨自前往紅河峽谷，隨後一直未跟家人連繫，隔日家人報警，經當地警方搜查，發現史密斯從懸崖跌落谷底，屍體旁還有一根自拍棒。

    報導提及，史密斯手機內最後一張照片即為峽谷風景，警方指出，史密斯應為拍照時，太過靠近懸崖邊緣才會跌落山谷。

    據悉，事發當日另有一名男子也跌落山谷，送往當地醫院救治。

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