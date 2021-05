醫學系女大生跌落45公尺深峽谷 屍體旁還有根自拍棒

2021/05/07 15:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國一位24歲女大生近日獨自前往紅河峽谷(Red River Gorge)爬山卻失聯,當地警方接獲其家人報案後,搜索發現該名女大生從150英呎(45公尺)高處跌落谷底,旁邊還有一根自拍棒,疑因她拍照太過靠近峽谷不慎摔死。

綜合外媒報導,史密斯(Gabby Smith)就讀肯塔基大學(University of Kentucky)醫學系2年級,當地時間本月3日她獨自前往紅河峽谷,隨後一直未跟家人連繫,隔日家人報警,經當地警方搜查,發現史密斯從懸崖跌落谷底,屍體旁還有一根自拍棒。

報導提及,史密斯手機內最後一張照片即為峽谷風景,警方指出,史密斯應為拍照時,太過靠近懸崖邊緣才會跌落山谷。

據悉,事發當日另有一名男子也跌落山谷,送往當地醫院救治。

