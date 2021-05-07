多想紅？6女1男遊艇拍「淫亂照」穆斯林爆氣怒轟超扯

烏克蘭21歲女模柯柯娃，日前登上一艘遊艇裸體拍照。（圖翻攝自meduza.trahinera1個人IG）

2021/05/07 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕繼4月杜拜妙齡女子集體在大樓陽台拍攝裸照事件後，又傳6名烏克蘭辣妹在土耳其果賽克港（Gocek Bay）租了一艘豪華遊艇，他們被當地穆斯林目擊裸體上船、在船上拍攝裸照，甚至更大膽上演「活春宮」的淫亂場面。

綜合外媒報導，6名烏克蘭女子與2名男子，在土耳其的果賽克港租了一艘豪華遊艇舉辦「性愛派對」，除了女模大膽全裸上船做日光浴外，還拍下裸照，甚至被當地穆斯林直擊他們在船上「做愛」，據傳就是為了模仿杜拜妙齡女子先前的舉動。

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報導指出，照片和影片在社群媒體曝光後，立刻惹惱穆斯林信徒，也因土耳其當時正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫期間，嚴禁多人聚集，加上該國正值伊斯蘭教的齋戒月，如此「公然猥褻」的行為，馬上遭到警方調查。

報導提到，其中一名裸女為21歲女模柯柯娃（Ruslana Kovkova），一行人遭土耳其警方調查後，據傳都已遭釋放，返回烏克蘭，事後她也將IG貼出的荒誕裸照給刪除，但她仍截下外媒報導PO上限時動態，寫下：「媽，我紅了！」另一名女模維托娃（Julia Vetrova）則勸大家別隨意在伊斯蘭國家拍裸照。

柯柯娃擺出極其撩人的姿勢。（圖翻攝自《每日星報》官網）

柯柯娃與另一名辣模在遊艇上雙腿交疊，擺出互相親吻的動作。（圖翻攝自《太陽報》官網）

柯柯娃遊艇裸照事件也遭德國媒體報導，結果她還開心地PO出IG限時，寫下：「德國和我們同在」。（圖翻攝自meduza.trahinera1個人IG）

４月一群杜拜妙齡辣妹集體在大樓陽台拍攝裸照，遭當地警方逮捕並罰款。（圖翻攝自යම රජතුමා個人推特）

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