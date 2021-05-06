中國贏了！ 2019年碳排量 超越全球已開發國家總和

2019年2月中國河南省安陽市與遠處發電廠排放的廢氣。（路透檔案照）

2021/05/06 21:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國研究機構最新研究數據顯示，中國的溫室效應氣體排放量，如今已經超過美國和全球所有已開發國家的總和，佔全球總排放量的27%，相較之下，排放量居全球第二的美國，在全球總量佔11%。不過，以人均排放量來說，美國仍是世界最高。

研究機構「榮鼎諮詢集團」（Rhodium Group）6日發表報告指出，中國2019年的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等6種溫室效應氣體排放量，升高到140.9億噸二氧化碳當量（CO2e），是其1990年排放量的3倍多，也比過去10年增加了25%；中國年人均碳排量也大幅增加到10.1噸，是過去20年的將近3倍。

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報告說，中國的排放量首次超越由37國組成的「經濟合作暨發展組織」（OECD）；目前尚未計算出中國2020年排放量的最終數據，但是報告估計會增加1.7%，而全球其他地區排放量則受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）影響下降。

根據這份報告，美國2019年溫室效應氣體排放量佔全球總量11%，印度的比重佔6.6%，歐盟佔6.4%。

氣候變遷被美國總統拜登列為重要施政項目以及可以與中國合作的領域，在氣候變遷加劇以及要求各國加緊努力達成「巴黎氣候協議」的壓力日增下，已開發國家認為，全球要達成升溫幅度限制在「遠低於」攝氏2度的減碳目標，中國、印度等開發中國家是重要一環；不過，開發中國家長期以來主張，美國和歐洲在過去一個世紀間排放大量溫室效應氣體，帶來經濟成長，現在開發中國家正在發展經濟，此刻要求他們減碳並不公平。

中國並未定期發布碳排放量數據，最近一次於2019年提交給聯合國的「碳盤查」報告指出，到2014年為止年排放量上升到123億噸，10年增幅53%。

榮鼎的報告指出，中國的累積碳排放量仍遠低於已開發國家，自工業化以來，中國石化燃料燃燒和水泥產業排放的溫室效應氣體，約是OECD國家總量9000億噸的約1/4；中國2019年的人均排放量10.1噸，接近OECD平均值10.5噸，「仍遠低於美國，美國的人均排放量為17.6噸，仍居全球最高」，報告預期中國2020年的人均排放量就會超越OECD。

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