印尼土石流10死3失蹤 附近中資水壩挨轟破壞環境

中資支持的巴丹托魯水壩工地附近上週四發生土石流，至今死亡人數增加到10人。官方在今天結束為期一週的搜救工作。（法新社）

2021/05/06 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北蘇門答臘省由中資支持的巴丹托魯（Batang Toru）水壩工地附近發生土石流，至今死亡人數增加到10人，官員今（6）日宣布，結束為期一週的搜救工作。

綜合外媒報導，上週四，北蘇門答臘省由豪雨引發的土石流襲擊巴丹托魯水力發電廠工地，據估計有13人遭埋。當時員工因擔憂大雨可能引發災害正在檢查工地。目前已知遇難者中，至少有2名未成年，週三確認水電廠一名中國職員罹難。

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當地災害應變機構負責人Hotmatua Rambe今天說，在挖掘到10具遺體後，搜尋受害者的工作已經結束，仍有3人下落不明。

這不是這項水電廠計畫第一次遭受災難，去年12月，該地區發生一連串土石流，一名開挖土機的工人被沖走，據報後來在下游找到挖土機，但未尋獲工人。

巴丹托魯水電廠是中國「一帶一路」基礎建設計畫的一部分，建在熱帶雨林地區，當地是瀕臨滅絕的打巴奴里猩猩（Tapanuli orangutan）唯一已知的棲息地，因此計畫引起多方反對。

除了土石流風險，環保團體和科學家也指出，水電廠位在已知斷層附近，而印尼大部分地區地震和火山活動相當頻繁，尤其蘇門答臘島北部還是地震活動的熱點。

印尼最大環保組織印尼環境討論會（WALHI）對當地發生土石流並不感到意外，該組織曾控訴，水壩工程的批准過程中，缺乏適當的防災計劃，但2019年被法院駁回。

WALHI北蘇門答臘分會負責人說，「這就是我們一開始就質疑的事情，那就是巴丹托魯的基礎設施計畫有可能引發生態災難」。

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