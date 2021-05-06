研究：中國溫室氣體排放量 2019首度超越OECD總和

一項新的研究報告顯示，中國2019年排放的6種溫室氣體總量達到140.93億噸公噸二氧化碳當量。首度超過世界上所有發達國家的總和。（彭博）

2021/05/06 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕一項新的研究報告顯示，中國的溫室氣體排放量首度超過世界上所有發達國家的總和。

總部設在紐約的經濟諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）的氣象研究小組在這份報告中說，中國2019年排放的6種溫室氣體，包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等，總量達到140.93億公噸二氧化碳當量。

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相較之下，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國以及歐盟27個成員的溫室氣體總排放量，在2019年到達140.57億公噸二氧化碳當量，仍比中國少了約3600萬公噸二氧化碳當量。

報告指出，中國占全球溫室氣體排放量的27％，美國是第2大排放國，占了11％，其次是首次超越歐盟的印度，約占全球排放量的6.6％。

由於中國是世界上人口最多的國家，因此2019年其人均排放量仍然遠低於美國，中國為10.1公噸，在過去20年增長近3倍；美國為17.6公噸，世界最高。

報告指出，預計中國的人均排放量將在2020年超過OECD的平均數字，因為中國的溫室氣體淨排放量增長了1.7％，而幾乎所有其他國家的排放量都在疫情中下降。

《彭博》指出，中國的溫室氣體排放量之大凸顯中國國家主席習近平爭取2030年前實現碳排放達高峰、2060年前實現碳中和目標的重要性。

報導稱，從歷史上來看，OECD成員國仍然是全球暖化的最大罪魁禍首，自1750年以來，向大氣中排放的溫室氣體總量比中國多4倍。榮鼎集團研究人員說，「目前全球暖化是近期和更遠的過去排放所造成的結果」。

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