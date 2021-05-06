為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    研究：中國溫室氣體排放量 2019首度超越OECD總和

    一項新的研究報告顯示，中國2019年排放的6種溫室氣體總量達到140.93億噸公噸二氧化碳當量。首度超過世界上所有發達國家的總和。（彭博）

    一項新的研究報告顯示，中國2019年排放的6種溫室氣體總量達到140.93億噸公噸二氧化碳當量。首度超過世界上所有發達國家的總和。（彭博）

    2021/05/06 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕一項新的研究報告顯示，中國的溫室氣體排放量首度超過世界上所有發達國家的總和。

    總部設在紐約的經濟諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）的氣象研究小組在這份報告中說，中國2019年排放的6種溫室氣體，包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等，總量達到140.93億公噸二氧化碳當量。

    相較之下，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國以及歐盟27個成員的溫室氣體總排放量，在2019年到達140.57億公噸二氧化碳當量，仍比中國少了約3600萬公噸二氧化碳當量。

    報告指出，中國占全球溫室氣體排放量的27％，美國是第2大排放國，占了11％，其次是首次超越歐盟的印度，約占全球排放量的6.6％。

    由於中國是世界上人口最多的國家，因此2019年其人均排放量仍然遠低於美國，中國為10.1公噸，在過去20年增長近3倍；美國為17.6公噸，世界最高。

    報告指出，預計中國的人均排放量將在2020年超過OECD的平均數字，因為中國的溫室氣體淨排放量增長了1.7％，而幾乎所有其他國家的排放量都在疫情中下降。

    《彭博》指出，中國的溫室氣體排放量之大凸顯中國國家主席習近平爭取2030年前實現碳排放達高峰、2060年前實現碳中和目標的重要性。

    報導稱，從歷史上來看，OECD成員國仍然是全球暖化的最大罪魁禍首，自1750年以來，向大氣中排放的溫室氣體總量比中國多4倍。榮鼎集團研究人員說，「目前全球暖化是近期和更遠的過去排放所造成的結果」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三菱重工開發阿摩尼亞發電機 CO2零排放
    2021/03/02 16:36

    三菱重工開發阿摩尼亞發電機 CO2零排放
    綠委將提「溫減法」修法 開徵溫室氣體減量費
    2021/01/13 12:52

    綠委將提「溫減法」修法 開徵溫室氣體減量費

    2字頭絕版商辦！搶佔三鐵共構商機
    全球暖化2℃防線 新研究：現有的碳排放量可衝破
    2021/01/08 00:17

    全球暖化2℃防線 新研究：現有的碳排放量可衝破
    氣候變遷績效評比台灣倒數第5 環保署：啟動淨零排放路徑評估
    2020/12/08 17:10

    氣候變遷績效評比台灣倒數第5 環保署：啟動淨零排放路徑評估
    國際今日熱門
    奧運》疫情還在燒！東奧馬拉松測試賽登場 民質疑：為何現在辦？
    2021/05/05 22:25

    奧運》疫情還在燒！東奧馬拉松測試賽登場 民質疑：為何現在辦？

    巴西小鎮爆攻擊案 18歲嫌疑人持刀闖托兒所殺3童
    2021/05/05 21:52

    巴西小鎮爆攻擊案 18歲嫌疑人持刀闖托兒所殺3童

    臉書監督委員會決議繼續將川普帳號停權
    2021/05/05 21:45

    臉書監督委員會決議繼續將川普帳號停權

    美國2020年總和生育率1.63 史上最低
    2021/05/05 22:01

    美國2020年總和生育率1.63 史上最低

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播