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    無懼疫情！3架飆風戰機法國升空直飛印度

    在印度正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒之際，印度駐法國大使館5日宣布，印度飛行員駕駛3架全新飆風戰機飛回印度。（歐新社）

    在印度正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒之際，印度駐法國大使館5日宣布，印度飛行員駕駛3架全新飆風戰機飛回印度。（歐新社）

    2021/05/06 21:29

    〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國緊張情勢未解，印方向法國採購的飆風戰機被視為「抗中利器」，在印度正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒之際，印度駐法國大使館5日宣布，印度飛行員駕駛3架全新飆風戰機飛回印度。

    綜合外媒報導，印度駐法國大使館官方推特釋出照片，印度飛行員與法國空軍合影留念後，坐入法國要交付給印度軍方的飆風戰機駕駛座，啟程飛返印度；預計將飛行7000公里抵達西孟加拉邦的哈西馬拉空軍基地，在這批戰機抵達後，印方共擁有21架IAF國際認可的飆風戰機。

    印度於2016年9月與法國簽署軍購協議，以約580億盧比（約新台幣219億元）的價格購買36架飆風戰機，首批5架於去年7月29日抵達印度，第5批則在4月21日送抵印度；此次第6批3架飆風戰機將成為印度空軍飆風戰機第2中隊的一份子，每個中隊有18架飆風戰機。

    印度駐法國大使館官方推特釋出照片，印度飛行員與法國空軍人員合影留念。（圖取自印度駐法國大使館推特）

    印度駐法國大使館官方推特釋出照片，印度飛行員與法國空軍人員合影留念。（圖取自印度駐法國大使館推特）

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