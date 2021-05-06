無懼疫情！3架飆風戰機法國升空直飛印度

在印度正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒之際，印度駐法國大使館5日宣布，印度飛行員駕駛3架全新飆風戰機飛回印度。（歐新社）

2021/05/06 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國緊張情勢未解，印方向法國採購的飆風戰機被視為「抗中利器」，在印度正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒之際，印度駐法國大使館5日宣布，印度飛行員駕駛3架全新飆風戰機飛回印度。

綜合外媒報導，印度駐法國大使館官方推特釋出照片，印度飛行員與法國空軍合影留念後，坐入法國要交付給印度軍方的飆風戰機駕駛座，啟程飛返印度；預計將飛行7000公里抵達西孟加拉邦的哈西馬拉空軍基地，在這批戰機抵達後，印方共擁有21架IAF國際認可的飆風戰機。

請繼續往下閱讀...

印度於2016年9月與法國簽署軍購協議，以約580億盧比（約新台幣219億元）的價格購買36架飆風戰機，首批5架於去年7月29日抵達印度，第5批則在4月21日送抵印度；此次第6批3架飆風戰機將成為印度空軍飆風戰機第2中隊的一份子，每個中隊有18架飆風戰機。

Next batch of three #Rafales leave from France to India today; wished the pilots smooth flight and safe landing. pic.twitter.com/z7UR4sXSBW — India in France （@Indian_Embassy） May 5, 2021

印度駐法國大使館官方推特釋出照片，印度飛行員與法國空軍人員合影留念。（圖取自印度駐法國大使館推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法