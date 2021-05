無懼疫情！3架飆風戰機法國升空直飛印度

2021/05/06 21:29

〔即時新聞/綜合報導〕印度與中國緊張情勢未解,印方向法國採購的飆風戰機被視為「抗中利器」,在印度正值武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情延燒之際,印度駐法國大使館5日宣布,印度飛行員駕駛3架全新飆風戰機飛回印度。

綜合外媒報導,印度駐法國大使館官方推特釋出照片,印度飛行員與法國空軍合影留念後,坐入法國要交付給印度軍方的飆風戰機駕駛座,啟程飛返印度;預計將飛行7000公里抵達西孟加拉邦的哈西馬拉空軍基地,在這批戰機抵達後,印方共擁有21架IAF國際認可的飆風戰機。

印度於2016年9月與法國簽署軍購協議,以約580億盧比(約新台幣219億元)的價格購買36架飆風戰機,首批5架於去年7月29日抵達印度,第5批則在4月21日送抵印度;此次第6批3架飆風戰機將成為印度空軍飆風戰機第2中隊的一份子,每個中隊有18架飆風戰機。

Next batch of three #Rafales leave from France to India today; wished the pilots smooth flight and safe landing. pic.twitter.com/z7UR4sXSBW