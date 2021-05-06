5個月不能走！南韓士兵被狂操到韌帶破裂 軍方卸責斥裝病

南韓陸軍近日遭爆軍方對傷員置之不理，導致5個月無法行走，甚至罹患憂鬱症。南韓士兵示意圖，與本文無關。（彭博檔案照）

2021/05/06 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方近日遭爆軍隊訓練太操，一名陸軍士兵在訓練時腳踝韌帶破裂，但軍方卻認為他是在裝病，導致傷口發炎、該軍人發高燒；即便經治療後回歸部隊，但在接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢疫隔離時不慎摔倒，軍方迴避責任、誤診，又讓該軍人舊傷復發，前後長達5個月無法行走，進而罹患憂鬱症。

根據《朝鮮日報》報導，南韓一名父親本月3日在陸軍匿名投訴的臉書粉專上爆料，指自己在南韓陸軍尚武台（상무대）服役的兒子，去年11月在訓練時，做了300下「起立蹲下」，過程中腳踝韌帶破裂，疼痛不已。該名父親稱，兒子事後雖在國軍咸平醫院接受診療，並向上級報備，但長官卻認為他是在裝病。之後有2個多月的時間，軍隊不管傷員的情況，導致兒子傷口發炎、高燒不斷，最後還因兒子發燒，將其關在沒有暖氣設備的房間；該名父親強調那時剛好是正值寒冬的1月。

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父親表示，兒子受傷後3個月才被安排到世宗忠南大學醫院接受手術；術後返回部隊，依照當局軍方的防疫規定，兒子不例外地接受了檢疫隔離措施，但那段期間兒子又不慎從樓梯摔落，致使舊傷復發，但長官卻迴避責任，還要求父親自己帶兒子去看醫生。

當事陸軍事後再次離開部隊接受治療，但因休假時數用完，被迫回到國軍大田醫院接受軍醫診療；沒想到對方誤診認為傷勢無大礙，拒絕讓該名傷員住院，僅開了止痛藥和抗生素給他吃。就這樣，這名陸軍在反覆發炎、發燒的生理痛苦折磨下，加上前前後後共5個月的時間無法正常走路，身心俱疲，進而罹患憂鬱症。

這則爆料貼文隨即引起南韓網友熱議，還有網友上青瓦台發起請願 ，要求政府重視這件事。南韓國防部本月4日宣稱對此事感到極度遺憾，承諾會徹查此事，並全額負擔該名陸軍傷員的治療費用。

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