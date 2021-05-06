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    迷你印度？ 尼泊爾確診、死亡數再創新高 停飛所有國際航班

    尼泊爾連續4天刷新單日確診紀錄，同時不治患者58人，也是尼泊爾自疫情發生以來的新高。（法新社）

    尼泊爾連續4天刷新單日確診紀錄，同時不治患者58人，也是尼泊爾自疫情發生以來的新高。（法新社）

    2021/05/06 16:15

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連帶影響鄰國，病毒在南亞地區蔓延，位於印度北方的尼泊爾單日確診病例首度突破8000例，連4天單日確診都破7000例，有醫師警告尼泊爾正在變成一個「迷你印度」，尼泊爾宣布即日起（6日）停飛所有國際航班至14日。

    綜合外媒報導，尼泊爾衛生機構表示，在當地時間5日下午公佈統計數據顯示，過去24小時，尼泊爾新增8659例確診，這是尼泊爾首度單日確診破8000例，更是連續4天刷新單日確診紀錄，同時不治患者58人，也創尼泊爾自疫情發生以來的新高，尼泊爾紅十字會主席蒂姆西納（Netra Prasad Timsina）博士在一份聲明中說：「如果我們不能遏制這波疫情，那麼印度現在正在發生的事情恐預示尼泊爾的未來。」

    目前尼泊爾每10萬人出現20起確診，與印度2週前比例相當，疫情也逐步蔓延至珠穆朗瑪峰大本營，近期愈來愈多登山客被從大本營或海拔更高的地帶後送接受治療，隨後出現武肺症狀，據喜馬拉雅救援協會公布的數據，尼泊爾首都加德滿都的醫院已傳出17例相關確診病例。

    尼泊爾政府正制訂一系列防疫措施，包含即日起（6日）停飛所有國際航班至14日，與印度相鄰的35個出入境口相繼關閉，僅開放13個，首都加德滿都自上週四起就實行為期2週的封鎖，不過專家表示政府反應太慢，未來幾週之內，尼泊爾處境將會相當糟糕。

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