聖物細節曝光！沙國公布「黑石」高清照片

黑石的照片拍攝使用了焦點堆疊（Focus stacking）的技術，以達到最高的解析度。（圖翻攝自ReasahAlharmain官方推特）

2021/05/06 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）政府的清真寺事務局長，於近日發表了位在伊斯蘭教聖城麥加的禁寺內「天堂禮拜寺（Kaaba，又名卡巴天房）」的「黑石」高解析照片，該照片前所未見，對穆斯林信徒來說，也具崇高的宗教價值。

綜合外媒報導，沙國清真寺和信仰事務總局長表示，位在聖城的天堂禮拜寺，剛結束了「黑石（al-Hajar-ul-Aswad）」高解析度照片拍攝工作，相片高達490億畫素，而且前後共歷經50小時的通力合作，成功完成了1050張各160GB的照片。

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報導指出，此次拍攝使用了焦點堆疊（Focus stacking）的技術，能將多張具有不同焦點的照片重新組合，以達到最高解析度。牛津大學伊斯蘭教特聘研究員阿基蒂（Afifi al-Akiti）表示，她雖沒參與拍攝計劃，但此次獲取的照片是前所未見的。

報導提到，阿基蒂也說，根據穆斯林的傳統，黑石是聖物（Holy relic），在理性主義在信徒中是具有重要作用的，因此此次官方所釋出的高清黑石照，除了能鼓舞穆斯林更「腳踏實地」，更在科學研究上更具有重大意義。

報導也說，雖然名為黑石，但其實它還包含其他的色澤，此次能一直放大的數位照片，除了滿足穆斯林的膜拜需求外，也能讓一般大眾一窺聖物的細節；黑石一直被安放在伊斯蘭教聖城麥加的天堂禮拜寺的東南方，是先知亞伯拉罕和他兒子以實瑪利（Ishmael）所建的立方體狀建築。

位在伊斯蘭教聖城麥加的禁寺「天堂禮拜寺（Kaaba，又名卡巴天房）」東南方的黑石。（圖翻攝自ReasahAlharmain官方推特）

黑石其實還包含其他的色澤，能滿足穆斯林的膜拜需求外，也能讓一般大眾窺探聖物的細節。（圖翻攝自ReasahAlharmain官方推特）

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