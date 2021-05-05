美女舞者超狂站立一字馬 折腿270度讓千萬網友看呆

有名美國女舞者不僅輕鬆擺出站立的1字馬，還能將左腿從左上方一路壓到右腰，看上去很不科學的動作在她做來卻似乎毫不費力。（圖擷自抖音）

2021/05/05 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕對不少專業的表演者來說，身體的柔軟度常能讓他們做出許多高難度動作，日前則有名美國女舞者不僅輕鬆擺出站立的1字馬，還能將左腿從左上方一路壓到右腰，看上去很不科學的動作在她做來卻似乎毫不費力，這也讓千萬網友都為之讚嘆。

奧莉維亞（Olivia Alboher）是一名美國女舞者，她先前曾在自己的抖音（Tiktok）頻道發布一段短片，只見片中從其右手到頭頂依序出現從0到10的11張字卡，她則是輕鬆寫意的先擺出「站立一字馬」，之後更有條不紊的逐格往另一側下壓，順利的用腳尖從10一路指到0，相當於讓左腿凹折了接近270度，讓人看了為之驚呼，累計吸引超過3100萬人次觀看。

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在其抖音帳號上，除了常有劈腿、一字馬影片外，也有不少熱舞的畫面，至於IG帳號則有不少在攝影棚內拍攝的美照，這些賞心悅目的畫面也讓她吸引大批粉絲。

奧莉維亞是一名美國女舞者，在其IG帳號有不少在攝影棚內拍攝的美照，這些賞心悅目的畫面也讓她吸引大批粉絲。（圖擷自IG）

在奧莉維亞的抖音帳號上，除了常有劈腿、一字馬影片外，也有不少熱舞的畫面。（圖擷自抖音）

奧莉維亞是一名美國女舞者，在其IG帳號有不少在攝影棚內拍攝的美照，這些賞心悅目的畫面也讓她吸引大批粉絲。（圖擷自IG）

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