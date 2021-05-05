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    歧視！港府強制外傭打疫苗才能續約 林鄭滅火：再檢討

    香港宣布外傭申請工作簽證要接種疫苗引發批評，特首林鄭月娥改口稱將檢討政策。（資料照，歐新社）

    香港宣布外傭申請工作簽證要接種疫苗引發批評，特首林鄭月娥改口稱將檢討政策。（資料照，歐新社）

    2021/05/05 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕香港日前有2名外傭感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，香港政府在上月30日下令，外傭申請工作簽證時，會將疫苗列為要求之一，強迫施打疫苗涉歧視，引發反彈。香港特首林鄭月娥4日改口說，重新檢視這項政策。

    綜合港媒報導，香港外傭近日出現變種武漢肺炎病例，勞工及福利局長羅致光上月30日宣布，將接種疫苗列入外傭續約時申請工作簽證的新要求，他還說，「若外傭不願意，可以不要來香港」，掀起各界反彈，連菲律賓及印尼駐港領事都發聲批評香港政府。

    菲律賓駐港總領事特哈達（Raly Tejada）說，要求接種疫苗應該涵蓋所有外地勞工，而非只限制外傭，更指港府事先沒有向他們諮詢；印尼駐港總領事館也持相同意見。菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）說，港府做法涉歧視，有待改進。

    遭致批評後，林鄭月娥出面說，會要求勞工及福利局「重新檢視」此政策。據悉，這項政策是港府內部決定，未經香港行政會議成員討論。也有政界人士推論，此議題已涉及外交層面，港府要觀望北京意見，林鄭月娥才出面令此事有轉圜空間。

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