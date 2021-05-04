港爆99學校出現上呼吸道感染案例 全員強制武肺病毒檢測

香港衞生署衞生防護中心指出，過去兩週陸續傳出有學校或院舍上呼吸道感染案例，包含上述42間學校在內，目前累計共有99間學校出現案例，其中包含72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及逾650人。（彭博）

2021/05/04 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港食物及衞生局昨公告，指有42間學校爆發上呼吸道感染或流感疾病個案，由於症狀與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相似，當局要求這些學校立即停課5天，並納入強制檢測，包含師生及訪客必須在本週四前完成檢測。

綜合港媒報導，針對30間幼稚園和12間小學爆發上呼吸道感染或流感疾病個案，香港食物及衞生局昨天（3日）深夜發出強制檢測公告，當局除要求這些學校立即停課5天，也對學校所有員工及學生發出武漢肺炎病毒強制檢測令，包含這些學校的師生，以及任何4月20日至5月3日期間曾到這些學校的訪客，都必須在本週四前完成檢測，檢測樣本最晚則須在週六交回，以減低在學校和社區傳播的風險。

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據香港衞生署衞生防護中心指出，過去兩週陸續傳出有學校或院舍上呼吸道感染案例，包含上述42間學校在內，目前累計共有99間學校出現案例，其中包含72間幼稚園／幼兒中心和27間小學，涉及逾650人，衞生署衞生防護中心也呼籲，由於個案持續增加，民眾應提高警覺，預防感染，學童如有發燒，不論有否有呼吸道病症都不應回校，而應立即佩戴口罩和盡早求醫。

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