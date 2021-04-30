武漢肺炎》確診外傭感染源不明 香港強制37萬外傭5/9前檢測
〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（29）日一名39歲菲律賓外傭確診變種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），然而其感染源頭不明；此外與外傭同住的10個月大女嬰也確診。香港今（30）日宣布，在香港的39萬名外傭必須在5月9日前進行檢測，此外，若有外傭要續約，必須先完成兩劑的疫苗接種。
綜合外媒報導，香港食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到變種病毒傳染力高，再加上個案的感染源頭不明，因此決定全港外傭必須在5月9日前強制檢測，而在檢測前也不應前往聚會活動。此外，在香港的外傭若要申請工作簽證續約，必須先完成被認可的武肺疫苗施打，方可申請。
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陳肇始也說，之所以強制檢測外傭而非僱主家庭，是因為香港已經出現兩例外傭感染變種病毒的情況，且都是在香港社區內發現，再加上外傭常有聚會活動，因此屬於感染高風險群。
香港勞工及福利局局長羅致光認為，外傭是家庭的主要照顧者，因此在香港的外傭要先檢測和打疫苗，是為了整體防疫需要。據了解，香港目前仍然禁止菲律賓的航班飛往香港。
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