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    出團赴美免費打嬌生疫苗？ 泰衛生部駁斥：怎麼可能！

    近日泰國網傳一份旅遊方案稱帶團到美國接種免費嬌生疫苗。示意圖，與本文無關，圖為曼谷素萬那普機場畫面。（彭博）

    近日泰國網傳一份旅遊方案稱帶團到美國接種免費嬌生疫苗。示意圖，與本文無關，圖為曼谷素萬那普機場畫面。（彭博）

    2021/05/04 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國近期進入第3波的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，病歿人數激增，在曼谷貧民窟發現的304起群聚感染，也引發當局關注。而近日在泰國網傳一份「旅遊方案」，宣稱參加的旅客可以「赴美免費施打嬌生（Johnson & Johnson）疫苗」，吸引大批網友分享。對此，泰國衛生部今天（4日）駁斥此一謠言，指相關消息並非事實。

    根據《泰國頭條新聞》4日報導指出，近日有大量網友分享泰國一家位於暖武里府、名為「My Journey Travel 」的旅遊社所推出的旅遊方案。該公司宣稱將帶團赴美10天7夜，搭乘長榮航空前往美國旅遊並接種嬌生疫苗，但旅客必須持有美國簽證，2人即可成行。

    從該旅遊方案可以看到，2至3人，每人17萬5000泰銖（約新台幣15萬7000元）；4至5人，每人10萬8000泰銖（約新台幣9萬6900元）；6至7人，每人8萬6000泰銖（約新台幣7萬7150元）；8至10人，每人則7萬6000泰銖（約新台幣6萬8200元），注射疫苗費用不需另付。值得注意的是，該旅行社強調不對旅客接種疫苗後出現的副作用負責。

    對此，泰國衛生部今天駁斥此消息，聲稱根據外交部相關消息顯示，這件事情並非事實，「認真想一下就應該知道，現在美國接種疫苗的國民數量，連總數的一半都不到，怎麼可能會給別人免費接種？如果說是花錢接種，那麼還情有可原。現下美國國民都還未接種完畢，但卻給其他國家國民免費接種疫苗，這是不符合情理的。而且外交部相關信息也表明，這並非真消息。」

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