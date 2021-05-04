維持川普政策引批評 拜登將難民接收上限提高至6萬2500人

拜登3日宣布重啟一項計畫，擬將難民接收人數上限提高到6萬2500人。（路透社）

2021/05/04 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登先前因將難民接收上限維持在歷史最低點引發批評，而他3日宣布重啟一項計畫，擬將難民接收人數上限提高到6萬2500人。

據《路透》報導，拜登兩週前宣稱維持川普的決策，將難民接納上限人數定在1萬5000人，但不久後又推翻決定。

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拜登3日於一份聲明表示，「前政府將難民上限人數訂在1萬5000人，是歷史上的最低點，無法反映美國支持難民的價值，今天將改變這一點。」

拜登說，「此項決定至關重要，全世界的難民都在受苦，且渴望展開新生活，我們的決定可助難民消除疑慮。」

一位美國官員表示，拜登在1月上任之際曾承諾要重啟計畫，但考量到移民不斷從墨西哥邊界湧入，且川普任內不斷縮減難民接收人數，使難民接納上限短時間內無法提升，因此決定維持前政府的決策，卻引發同黨人士和難民支持者不滿。

雖拜登決定要提高難民接收人數上限，但他也表示美國不大可能在本年度接納6萬2500名難民，或在明年接納12萬5000人，「令人感到悲傷的是我們不大可能今年就順利接納6萬2500名難民；我們正努力彌補前政府4年前所造成的危害，雖然會花一點時間，但相關措施已經上路。」

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