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    擊殺賓拉登10週年 拜登：成功那一刻我永遠忘不了！

    本月2日正好是擊殺賓拉登10週年，拜登特別發聲明回憶此事，除了感謝當年參與行動的所有人員，也重申自己要從阿富汗撤軍的決心。（美聯社）

    本月2日正好是擊殺賓拉登10週年，拜登特別發聲明回憶此事，除了感謝當年參與行動的所有人員，也重申自己要從阿富汗撤軍的決心。（美聯社）

    2021/05/03 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕2011年5月2日，美國宣布擊殺前開打組織領袖奧薩瑪·賓拉登（Osama bin Laden），昨天（2日）已滿10週年。對此，美國總統拜登（Joe Biden）表示，當年這起刺殺任務成功時，那個當下是他永遠忘不了的。

    根據白宮2日發布的聲明 ，拜登回憶起2011年，自己和前總統歐巴馬，及其他重要幕僚擠在白宮戰情室（Situation Room）內，遠距監看著擊殺任務進行。他由衷對當年參與行動的所有人表示感謝，因為這些人的努力，讓全世界得以看見美國反恐的決心。

    「當時我們的國家經歷911恐攻事件（2001年9月11日）已過去將近10年，我們在阿富汗追緝開打組織成員及其領導人，並發動了戰爭」。而賓拉登被成功擊殺的當下，「是我永遠不會忘記的時刻...我們實現了對所有911事件受害者的諾言。」

    另外，拜登上個月才宣布要在今年9月11日、911恐攻20週年之前從阿富汗撤軍；拜登在這份聲明中也重申自己要撤軍的決心，宣稱終於要結束「美國史上最長的戰爭」。但他也強調，美國還是會繼續緊盯世界各地活動的恐怖勢力，「我們將與全球盟國及夥伴共同努力，力抗威脅我們國土與利益的恐怖分子。」

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