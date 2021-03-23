曾答應人道對待移民...拜登政府邊境庇護所驚人照片曝光

美國德州民主黨眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）辦公室曝光邊境庇護所的照片，可以看到難民們過得超克難，而且庇護所完全沒有遵循防疫規範。（路透）

2021/03/23 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在競選時承諾，會比川普推出更人道對待邊境移民的政策，但德克薩斯州民主黨眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）辦公室掌握了驚人照片，顯示德州唐納（Donna）邊境庇護所的難民過得超克難，而且沒有遵守防疫規範。

據《路透》報導，庫拉爾辦公室指出，這些照片是在上週末拍攝，從中可以看到數十名移民被塑膠簾幕隔開，身上披著鋁箔毯或躺或坐在地板上。

請繼續往下閱讀...

在不同照片中還能發現許多小孩混在大人裡面，雖然在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之下難民們都戴上口罩，但顯然沒有保持社交距離。

要知道的是，美國疾病管制與預防中心（CDC）呼籲民眾彼此之間要維持6英尺（約1.82公尺）的空間，以避免武肺擴散，不過庇護所的難民們幾乎是擠在了一起。

由於中美洲的自然災害、經濟危機、暴力事件頻繁發生，再加上拜登承諾過或採取不那麼強硬的應對方式，使得湧向美國邊境的移民急劇增加，不斷考驗著拜登所謂的人道主義政策。

美國海關及邊境保衛局（CBP）的官員們忙於處理越來越多的無人陪伴兒童，其中許多人會被困在庇護所好幾天。CBP上個月宣布在德州唐納增設臨時設施，強調會提供充足的吃飯和睡覺空間，但從照片中不難發現根本沒這回事，CBP對此尚未回應。

在邊境難民當中有不少小孩，現場完全沒有保留社交距離。（路透）

難民們擠在同一個空間內。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法