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    中國使館急刪諷美漫畫原因曝光！誤踩「大地雷」惹怒以色列

    中國駐日大使館近日在推特PO出諷刺美國的圖片，只見披著美國國旗的死神正敲著埃及大門，前面伊拉克、利比亞、敘利亞的門縫都流出血跡，不過旋即被各方批評。（圖擷自@murrhauser推特）

    中國駐日大使館近日在推特PO出諷刺美國的圖片，只見披著美國國旗的死神正敲著埃及大門，前面伊拉克、利比亞、敘利亞的門縫都流出血跡，不過旋即被各方批評。（圖擷自@murrhauser推特）

    2021/05/03 18:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐日大使館近日在推特PO出諷刺美國的死神敲門漫畫，並表示「如果美國帶著『民主』來，結果就會變成這樣」，結果遭到各方抨擊，隨後中國使館也刪除貼文。而根據以色列媒體報導，中國刪文原因，是因為該漫畫被認為是「反猶太漫畫」，此事惹怒以色列駐日大使阿里（Yaffa Ben-Ari）後，他與以色列外交部官員打電話到中國使館抗議，隨後中國使館在1小時內將推文刪除。

    根據《耶路撒冷郵報》報導，中國駐日大使館上週四在推特發布「誰是下一個」死神敲門漫畫，漫畫中一名死神穿著美國國旗外衣，挨家挨戶拜訪阿富汗、巴基斯坦、伊拉克、利比亞、敘利亞和埃及，身後留下一條長長的血跡。由於死神手上所持的鐮刀上繪有象徵猶太教的大衛星，因此該漫畫令猶太族群感到被冒犯，也被視為反猶太漫畫。

    報導指出，以色列駐日本大使阿里上週五看到漫畫後大為不滿，表示漫畫將以色列「妖魔化」，他認為中國沒有意識到以色列和該漫畫的關聯；他並與以色列外交部亞太地區副司長科恩（Gilad Cohen）打電話到中國駐日大使館抗議，打完電話一個小時內，該貼文就被刪除，不過中使館沒有發表推文道歉。

    無獨有偶，去年5月中國駐法大使館官方推特，也發表了該張死神敲門的漫畫，當時漫畫中的死神也是穿著美國國旗外衣，站在標記「香港」的大門外，前面幾個血跡斑斑的房門則分別寫上「伊拉克」、「敘利亞」、「烏克蘭」、「委內瑞拉」等國家。當時，該漫畫在法國受到嚴厲譴責，中國隨後辯稱推特遭到「盜用」。

    這次中國駐日使館貼出該漫畫，不但惹怒以色列，也令日本網友不齒，紛紛留言「中國的水準」、「有夠沒品」、「無法想像是公家單位做出這樣的事」；此外，美國駐日大使館也發表推特：「感謝日本民眾對那令人極不舒服的推文發聲」。

    去年5月中國駐法大使館官方推特，也發表了該張死神敲門的漫畫，該漫畫在法國遭嚴厲譴責，中國隨後辯稱推特遭到「盜用」。（擷取自@peacesign21推特）

    去年5月中國駐法大使館官方推特，也發表了該張死神敲門的漫畫，該漫畫在法國遭嚴厲譴責，中國隨後辯稱推特遭到「盜用」。（擷取自@peacesign21推特）

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