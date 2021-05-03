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    武漢肺炎》印度連12天單日確診破30萬 總病例逼近2000萬

    印度過去24小時內，增加36萬8147人確診，連續12確診破30萬，總病例1993萬，同時3417人不治，死亡人數達21萬8959人。（路透）

    印度過去24小時內，增加36萬8147人確診，連續12確診破30萬，總病例1993萬，同時3417人不治，死亡人數達21萬8959人。（路透）

    2021/05/03 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，最新數據顯示在過去24小時內，再度新增36萬8147人確診，連續12確診破30萬，總病例累積1993萬，同時3417人不治，死亡人數達21萬8959人，有醫學專家指出，實際數字恐比官方數據高5-10倍。

    《路透》報導 ，印度衛生部今（3日）宣布，過去24小時新增36萬8147人確診、3417死，累計總確診數1993萬例、21萬8959死，許多醫院已經滿載，無法提供病患氧氣，死亡數持續累積，令太平間與火葬場持續運轉；有醫學專家認為，從印度13.5億人口來看，實際病例數字恐比官方數據高5-10倍。

    印度有11個行政區域宣布實行某種程度封鎖，但印度總理莫迪不願經濟受影響，而遲遲不宣布全國封鎖，印度失控的疫情以及變種病毒出現，現全球至少17國宣布禁止印度班機起降。

    印度現僅9%的人口有接種疫苗，距離群體免疫還有很長的路要走，目前國際援助陸續湧入，試圖助印通過難關，德國、美國、俄羅斯、英國皆緊急捐助製氧設備、口罩、疫苗等物資至印度，我國也送出包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶的醫療物資至新德里。

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