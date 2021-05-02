1968年之後美國首見！ SpaceX載人太空船成功夜間降落

SpaceX飛龍號太空船堅韌號太空艙，於美東時間2日凌晨接近3時左右（台灣時間2日下午3時）載著4名太空人順利回到地球。（美聯社）

2021/05/02 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕有夠狂！美國太空公司SpaceX的太空火箭獵鷹9號（Falcon 9），去年11月搭載飛龍號太空船堅韌號太空艙升空，並成功將3名美籍、1名日籍太空人送進國際太空站。在完成167天的任務之後，飛龍號於美東時間2日凌晨接近3時左右（台灣時間2日下午3時）載著4人順利回到地球，是1968年阿波羅8號之後首次有美籍太空人完成夜間降落。

據《美聯社》報導，SpaceX太空船進入地球大氣層後，升起4個輔助降落傘緩緩落在美國佛羅里達州巴拿馬城沿岸的墨西哥灣海域，將美國太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker）與日本太空人野口聰一平安送回家。

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這4人在太空一共待了167天，創下美國載人任務的最久紀錄，此前由1974年NASA太空實驗室計畫（Skylab）的84天所保持。另外，這也是繼1968年阿波羅8號之後，首次有美國太空人從外太空夜間降落到地球。

事實上，SpaceX原本規劃在4月28日返回地球，但由於風速等狀況被迫放棄2次白天降落，最後決定採用相當罕見的夜間降落，因為那時候的天象比較平穩。

4名太空人完成初步檢查後，將會搭乘直升機短途飛回陸地，再轉搭飛機直奔休士頓和家人團聚，而堅韌號太空艙在完成整修後，預計會在今年9月進行SpaceX首次的私人載客計畫。

SpaceX太空船升起4個輔助降落傘緩緩落，這是繼1968年阿波羅8號之後，首次有美籍太空人完成夜間降落。（美聯社）

4名太空人由左至右分別為美籍霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker），以及日本野口聰一。（美聯社）

美國太空人霍普金斯步出堅韌號太空艙。（美聯社）

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