殖民火星信心喊話 馬斯克：不會只想當單一星球物種

SpaceX積極發展殖民火星計畫。示意圖。（法新社）

2021/04/24 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕美太空公司「SpaceX」執行長馬斯克持續推動殖民火星計畫，他在最新一次公開談話中信心喊話，強調SpaceX的火箭能載著人類往返火星，在上頭永久殖民，「我們不會只想當單一星球物種。」

《CNBC》報導，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）當地時間週五搭載著奮進號太空船（Crew Dragon Endeavour）將4名太空人送往國際太空站。馬斯克在發射成功後表示，「我們不會只想當單一星球物種，我們想要的是成為多星球物種。」

請繼續往下閱讀...

馬斯克提到，「距離人類上次登月已接近半個世紀，這實在太久了，我們需要重返月球並建立一個永久基地，接著在火星上打造一座城市，成為一個太空旅行文明、一個多星球物種。」

SpaceX的火星殖民艦「星艦」（Starship）目前仍在測試階段，前面的三次高空試飛皆以爆炸收場。馬斯克評估，全面開發星艦得花上50億美元，不過SpaceX的資金來源穩定上升，可持續挹注在星艦及全球網路計畫「星鏈」的發展上。

此外，SpaceX上週獲得美國太空總署NASA「阿提米絲」計畫（Artemis Program）28.9億美元（約新台幣826億元）合約，交由他們打造登月太空船，在2024年讓人類重返月球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法