SpaceX「載人2號」火箭發射成功 24日對接國際太空站

SpaceX的火箭「獵鷹9號」在美東時間5點49分成功發射，載運4名太空人前往太空站。（美聯社）

2021/04/23 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX的太空火箭獵鷹9號（Falcon 9）與美東時間上午5點49分成功搭載著奮進號太空船（Crew Dragon Endeavour）發射，奮進號上載有4名太空人。

綜合外媒報導，此次的升空任務被稱為載人2號（Crew-2）。奮進號上的4名太空人分別是美國國家航空暨太空總署（NASA）的金布羅（Shane Kimbrough）、麥克阿瑟（Megan McArthur）、法國籍的佩斯凱（Thomas Pesquet）以及日籍的星出彰彥。

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這是繼2020年5月的示範2號（Demo-2）以及同年11月的載人1號（Crew-1）之後，SpaceX第三度將人類送上太空，另外這也是SpaceX首次利用「已使用過」的火箭以及太空船進行太空任務。

奮進號預計會在美東時間24日清晨5點10分左右進行對接程序。4名太空人將進入國際太空站，在站內進行各種任務，為期6個月。

曾參與去年11月SpaceX的載人1號（Crew-1）升空任務的4名太空人，將在4月28日返回地球。

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX （@SpaceX） April 23, 2021

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u — SpaceX （@SpaceX） April 23, 2021

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