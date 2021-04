SpaceX「載人2號」火箭發射成功 24日對接國際太空站

2021/04/23 20:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空公司SpaceX的太空火箭獵鷹9號(Falcon 9)與美東時間上午5點49分成功搭載著奮進號太空船(Crew Dragon Endeavour)發射,奮進號上載有4名太空人。

綜合外媒報導,此次的升空任務被稱為載人2號(Crew-2)。奮進號上的4名太空人分別是美國國家航空暨太空總署(NASA)的金布羅(Shane Kimbrough)、麥克阿瑟(Megan McArthur)、法國籍的佩斯凱(Thomas Pesquet)以及日籍的星出彰彥。

這是繼2020年5月的示範2號(Demo-2)以及同年11月的載人1號(Crew-1)之後,SpaceX第三度將人類送上太空,另外這也是SpaceX首次利用「已使用過」的火箭以及太空船進行太空任務。

奮進號預計會在美東時間24日清晨5點10分左右進行對接程序。4名太空人將進入國際太空站,在站內進行各種任務,為期6個月。

曾參與去年11月SpaceX的載人1號(Crew-1)升空任務的4名太空人,將在4月28日返回地球。

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u