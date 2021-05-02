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    日本防疫大漏洞！共同社：每天約300人未遵守入境隔離規範

    日媒指出，入境日本者須自行隔離14天，但每天約有300人擅自離開隔離場所。圖為東京市景。（資料照、路透）

    日媒指出，入境日本者須自行隔離14天，但每天約有300人擅自離開隔離場所。圖為東京市景。（資料照、路透）

    2021/05/02 15:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反反覆覆，當局上月底第3度對東京、大阪、京都、兵庫等主要城市發布「緊急事態宣言」。日本《共同社》2日獨家引述厚生勞動省說法指出，無法確認在允諾之場所隔離，身處在其他場所的人，1天最多超過300人，令防疫難度上升。

    據報導，厚生勞動省3月下旬開始確認入境者在入境後14天內的隔離位置，地點可能是自家或飯店。厚勞省和接受業務委託的醫療服務公司指出，在這段健康觀察期內，有必要每天確認位置1次的平均約2.4萬人，但無法確認正在允諾之場所隔離者，每天約有200至300人。

    進一步分析，「未回報」者佔7成，「離開允諾之場所約數公里」的人佔3成，還有人在隔離期間不知去向。厚勞省正在檢討，若3天以上無法取得聯繫，就讓私人保全公司前往隔離場所巡視。

    厚勞省負責人警告，在日本境內已發現印度蔓延的變異病毒株，可能在經過潛伏期後呈現陽性，民眾勿過度相信入境時的檢測結果，必須徹底做好隔離。

    日本政府目前規定，所有入境者必須提供出境前72小時內的病毒檢測證明，並在入境時再次篩檢。即使確認為陰性，也要求民眾承諾待在自家或飯店等隔離場所，進行14天的健康觀察。

    在此期間，民眾被要求在智慧型手機上安裝確認位置和視訊通話的APP，政府再透過APP向民眾發送通知，要求報告位置和健康狀況，若未回報則透過視訊通話逐一聯絡。

    厚勞省表示，若提交承諾書後，不提供隔離期間的位置，政府可公開其姓名；若是外籍人士，有可能被取消在留資格並強制遣返。

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