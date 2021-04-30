英女子一笑就「瞬間昏睡」 她分享病況鼓勵病友

英國24歲女子罹患猝睡症和猝倒症，只要一笑便會馬上肌肉癱瘓，陷入昏睡狀態，示意圖，（路透）。

2021/04/30 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕歡笑竟會讓她瞬間昏睡！英國24歲女子基爾馬丁（Bella Kilmartin）因罹患罕見的猝睡症（narcolepsy）和猝倒症（cataplexy），只要一笑就會瞬間進入睡眠狀態，無法控制自己的身體，也曾導致她多次受傷，甚至連在游泳池都會發病。

綜合外媒報導，來自伯明罕（Birmingham）的基爾馬丁，罹患了猝睡症（narcolepsy），讓她即便在白天也會很想睡覺，只要症狀出現就會陷入昏睡；此外她也患有猝倒症（cataplexy），只要有強烈情緒反應，就會產生突發肌肉癱瘓，而觸發基爾馬丁的反應是「笑」。

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報導指出，基爾馬丁提到，當她聽到笑話時，這種狀況會更加嚴重，她的肌肉會突然失去控制，頓時全身發軟和頭部下垂，儘管意識非常清楚，但身體卻像被封印般無法動彈，她曾多次打翻熱茶，但只能讓滾燙液體撒在身上，燙出不少傷疤。

報導也說，她曾因發病而摔下樓梯，還好母親及時抱住她；2016年去西班牙度假時，更曾在泳池裡昏睡，幸好朋友知道她的病癥，趕緊將她的頭扶起，並攙扶她移動到泳池邊，才保住一命。她希望透過分享病況來鼓勵病友，也喚起社會對此罕病的關注。

She almost drowned while swimming after finding something funny in the pool.https://t.co/S4NEwtIFHG — LADbible （@ladbible） April 25, 2021

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