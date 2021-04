英女子一笑就「瞬間昏睡」 她分享病況鼓勵病友

2021/04/30 15:55

〔即時新聞/綜合報導〕歡笑竟會讓她瞬間昏睡!英國24歲女子基爾馬丁(Bella Kilmartin)因罹患罕見的猝睡症(narcolepsy)和猝倒症(cataplexy),只要一笑就會瞬間進入睡眠狀態,無法控制自己的身體,也曾導致她多次受傷,甚至連在游泳池都會發病。

綜合外媒報導,來自伯明罕(Birmingham)的基爾馬丁,罹患了猝睡症(narcolepsy),讓她即便在白天也會很想睡覺,只要症狀出現就會陷入昏睡;此外她也患有猝倒症(cataplexy),只要有強烈情緒反應,就會產生突發肌肉癱瘓,而觸發基爾馬丁的反應是「笑」。

請繼續往下閱讀...

報導指出,基爾馬丁提到,當她聽到笑話時,這種狀況會更加嚴重,她的肌肉會突然失去控制,頓時全身發軟和頭部下垂,儘管意識非常清楚,但身體卻像被封印般無法動彈,她曾多次打翻熱茶,但只能讓滾燙液體撒在身上,燙出不少傷疤。

報導也說,她曾因發病而摔下樓梯,還好母親及時抱住她;2016年去西班牙度假時,更曾在泳池裡昏睡,幸好朋友知道她的病癥,趕緊將她的頭扶起,並攙扶她移動到泳池邊,才保住一命。她希望透過分享病況來鼓勵病友,也喚起社會對此罕病的關注。

She almost drowned while swimming after finding something funny in the pool.https://t.co/S4NEwtIFHG