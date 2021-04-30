南韓今宣布現行防疫響應措施再延3週

代行國務總理職務的副總理洪楠基今天主持召開中央災難安全對策本部會議，宣布南韓再延長現行防疫響應措施至下個月23日。（歐新社）

2021/04/30 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再升溫，南韓政府今天決定將現行防疫響應措施再延長3週，到下個月23日，且因5月南韓有眾多節日，因此「特別防疫管理週」也將再延長1週。

根據《韓聯社》報導，南韓代行國務總理職務的副總理洪楠基今日召開中央災難安全對策本部會議時表示，為遏制疫情的傳播感染，現行防疫響應級別（首都圈2級、非首都圈1.5級）和禁止5人以上聚集措施將再延長3週，到下個月23日為止，且維持大都市地區店家（如餐廳、咖啡廳、健身房和KTV等）的營運時間限制（晚上10點）。

洪楠基同時表示，雖將維持當前的隔離措施，但若是每天平均確診病例數達到800例以上，檢疫措施就會更加強，並且地方政府可以因地制宜，根據感染情況和檢疫情況更加靈活地加強防疫措施。

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此外，考慮到昨日單日新增病例661例，加上5月有南韓的兒童節、父母節和佛誕節等節假日，疫情恐存在進一步擴散的風險，因此「特別防疫管理週」也將再延長1週至下個月9日為止。

在特別防疫管理週，政府將更加強對公共設施出入人員的管理並對違規行違者立即懲處。目前南韓累計12萬1351人確診，累計死亡1825人。

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