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    武漢肺炎》全球確診逼近1億5000萬例 逾315萬病歿

    法新社彙整，截至台灣29日晚間6時，全球至少315萬2646人死於武漢肺炎，至少1億4954萬1720例確診。圖為印度新德里一家醫院的急診室。（路透）

    法新社彙整，截至台灣29日晚間6時，全球至少315萬2646人死於武漢肺炎，至少1億4954萬1720例確診。圖為印度新德里一家醫院的急診室。（路透）

    2021/04/29 22:31

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日10時（台灣29日晚間6時），全球至少315萬2646人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億4954萬1720例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球28日通報新增1萬4955人病歿、86萬3564起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3645死）、巴西（3163死）、美國（948死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬4329人病故、3223萬20例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（39萬8185人喪生、1452萬1289例確診）、墨西哥（21萬5918人喪生、233萬6944例確診）、印度（20萬4832人喪生、1837萬6524 例確診）及英國（12萬7480人喪生、441萬1797例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有281人染疫喪命；接下來依序為捷克（273人）、波士尼亞-赫塞哥維納（258人）、蒙特內哥羅（236人）和保加利亞（233人）。

    從區域來看，歐洲累計106萬2703死、5008萬8085例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計90萬9450死、2853萬2402例確診；美國和加拿大共計59萬8428死、3342萬9674例確診。

    亞洲共計33萬514死、2517萬9401例確診；中東地區共計12萬9378死、773萬2681例確診；非洲共計12萬1128死、453萬6416例確診；大洋洲共計1045死、4萬3062例確診。

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