鼻酸！ 印度醫院爆滿 85歲老翁捨身讓床3天後逝世

印度85歲老翁達巴克自身雖確診，但他讓出醫院床位，希望能收治另一位中年病患，他在離院3天後逝世，義舉引發各界關注。（圖翻攝自推特）

2021/04/29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕近期印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重失控，醫療資源匱乏，床位難求；單日新增確診和死亡數連創新高，到處都可見臨時搭建的火葬場在焚屍，讓人相當心痛。近日印度一名85歲確診老翁，雖幸運得到床位住院，但他捨身讓床給其他較年輕的病患，3天後在家離世。

綜合外媒報導，這名來自馬哈拉什特拉省（Maharashtra）那格浦爾市（Nagpur）的85歲老翁達巴克（Narayan Dabhalkar），本月19日確診，22日被送到當地一家醫院，當時也正好有一張專門收治病患的病床，達巴克在有床位的狀況下入院，但幾個小時之後，他就決定辦理出院。

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原來，達巴克在醫院看到一名婦人正在向醫護人員哭求分一個床位給其40歲、同樣確診的丈夫，但醫院大爆滿，再沒有多餘床位可以收治病人。於心不忍的達巴克，決定捨身讓床給別人。

因達巴克屬於高齡患者，加上因染疫導致體內血氧含量不斷降低，醫生當下並不建議他離開醫院，但達巴克堅持要求辦理離院手續，他表示，「我已經85歲了，這一生也算活得充實。但這些年輕的孩子不一樣，他們的命更重要，請把我的病床讓給他們。」

達巴克離院後在家仍持續接受治療，但3天後仍不幸逝世，消息傳出後在網路上熱議，網友無不鼻酸。而當事醫院人員事後表示，後續那對夫婦可能沒有換到達巴克的病床，因為醫生有權利決定床位要留給誰，但達巴克的義舉仍在網路上引起高度討論。

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