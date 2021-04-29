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    印度疫情狂燒！西孟加拉邦照常選舉 莫迪籲出門投票

    印度武漢肺炎疫情狂燒，但西孟加拉邦今（29）日仍照常為地方選舉進行第8階段投票。（路透）

    印度武漢肺炎疫情狂燒，但西孟加拉邦今（29）日仍照常為地方選舉進行第8階段投票。（路透）

    2021/04/29 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，但西孟加拉邦今（29）日仍照常為地方選舉進行第8階段投票，總理莫迪也呼籲民眾投票，專家擔心西，孟加拉邦可能成為下一個疫情熱點。

    綜合外媒報導，印度今日通報近38萬例確診創新高，雖然西孟加拉邦未像印度北部和西部遭受重創，但過去24小時也增加破紀錄的1.7萬人染疫，77人死亡。儘管如此，週四仍有大批選民清晨就在投票所外大排長龍，準備參與地方選舉最後階段投票。

    西孟加拉邦議會是印度總理莫迪（Narendra Modi）政黨沒有取得多數席次的少數幾個邦之一。他今日在推特發文呼籲民眾出門投票，「豐富民主盛會」，但要遵循防疫規則。

    在第8階段投票，約847.7萬名合格選民將從283名候選人中選出西孟加拉邦第8屆議會中的35名議員，已知有1名候選人確診，1人死亡，是這次選舉中第4名染疫身亡的候選人。

    由於當地持續進行競選活動，專家擔心，西孟加拉邦可能成為下一個疫情熱點。《BBC》當地記者說，包括莫迪出席的當地一些大規模選舉集會，都有大批民眾未戴口罩和未保持社交距離。

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