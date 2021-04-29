「我要保持信心多久？」印度65歲記者染疫...推特直播絕望等死過程

斯里瓦斯塔瓦在推特上公布自己的狀況，當時的他血氧只剩31。（翻攝斯里瓦斯塔瓦推特）

2021/04/29 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，WHO預估實際感染人數恐怕已達5億以上；居住在北方邦（Uttar Pradesh）的記者斯里瓦斯塔瓦（Vinay Srivastava）也染疫，但苦無醫療資源支持，他在推特上發出一篇篇求助推文，最終仍不幸因病身亡。宛如一場死亡直播的絕望情況讓印度網友不勝唏噓，感嘆與斯里瓦斯塔瓦同時死亡的還有北方邦政府。

綜合外媒及當事人推特，斯里瓦斯塔瓦今年已經65歲，不幸在這場疫病浩劫中成為罹病者，他在16日透過推特釋出求助訊號，「我今年65歲，感染了武漢肺炎，還患有脊柱炎，目前血氧濃度已降至52；現在所有醫院和醫師的電話都打不通」。

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這則貼文引起當地網友關注，不少網友紛紛tag當地政府單位疾呼「拜託救人」，此刻的斯里瓦斯塔瓦距離死亡僅剩20小時；推文經網友擴散，北方邦新聞發言人Shalabh Mani Tripathi及當地緊急求助單位獲悉，留言要斯里瓦斯塔瓦提供完整資訊。

斯里瓦斯塔瓦報出自己的電話及住址，「我現在血氧56、患有脊柱炎，我的武肺症狀已有3天，檢測報告後天能拿到，請問接下來我該做什麼？」，而此刻，斯里瓦斯塔瓦距離死亡只剩2小時左右。

然而依舊無人前來救援，斯里瓦斯塔瓦又表示，「現在我的血氧31了，還有人會來救我嗎？」答案是令人絕望的，斯里瓦斯塔瓦最終因病身亡，關注他動態的網友只能難過地留言，希望他安息。

事實上，斯里瓦斯塔瓦曾經赴醫院求助，但如要接受武漢肺炎治療，他必須出示確診診斷書，還沒等到診斷書的他只好無助而返；在推特上，一名網友曾希望斯里瓦斯塔瓦保持信心，他本人則回覆「我該保持信心多久？現在我的血氧是50，而醫院的門衛不許我進去」。

一位網友感嘆，斯里瓦斯塔瓦已經死亡，「印度北方邦的政府也死了」；然而，斯里瓦斯塔瓦並不是印度唯一一名因為醫療資源短缺而死亡的武肺患者，根據世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）說法，印度的實際疫情數字遭有限的檢測能力大幅低估，該國實際感染人數可能已經達3.5億至5.3億左右。

斯里瓦斯塔瓦在推特上用文字不斷更新自己的狀況，希望獲得救援。（翻攝斯里瓦斯塔瓦推特）

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