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    沒在怕！印度大壺節仍有2.5萬人下水共浴 信徒：恆河會保佑

    印度近來疫情嚴重失控，但27日的大壺節慶典，仍有2.5萬人沐浴恆河。（美聯社）

    印度近來疫情嚴重失控，但27日的大壺節慶典，仍有2.5萬人沐浴恆河。（美聯社）

    2021/04/29 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱「全球最大規模宗教節慶」的印度大壺節（Kumbh Mela），今年1月14日無懼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情盛大展開，據說當天就有百萬人參加。近來印度疫情嚴重失控，即便如此，本月27日在北阿坎德邦（Uttarakhand）赫爾德瓦爾（Haridwar）舉辦的最後一場大壺節慶典仍照常舉行，並有2.5萬人未遵守防疫規定，共同沐浴恆河；甚至還有印度教信徒聲稱「恒河會保佑我們」。

    綜合外媒報導，印度12年一度的印度教盛事大壺節，雖然1月14日照常舉行，但還是受到疫情影響，後續慶典延至4月舉辦，原本決定要舉辦3個月半的時間也縮減到1個月；本月1日再開，依舊吸引上百萬信徒參加，未遵守配戴口罩、保持社交距離等防疫規定，群聚共浴恆河，外界都認為此次大壺節是造成今次印度國內疫情大崩潰的主因之一。

    本月27日，在印度北部聖城赫爾德瓦爾舉辦的最後一場大壺節慶典，僅管印度連日以來單日新增確診都突破30萬例，醫療資源匱乏，到處都有街邊焚屍慘象，但還是有信徒「沒在怕」，依舊人擠人，不遵守防疫規定，一同沐浴在恆河水中，還有信徒表示，「恒河會保佑我們的」；當地官員27日晚間表示，截至當天下午5點，有2.5萬人參加。據悉，大壺節慶典會在30日才真正結束。

    根據印度衛生部今天（29日）發布最新官方數據，指過去24小時新增37萬9257例確診，3645人病歿，單日確診及死亡人數再創新高。目前累計確診數高達1838萬例，死亡數20萬4832人，但實際數字恐怕更高。

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