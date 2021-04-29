南韓逾60萬人連署反對中國城 韓中建交30週年指標計畫告吹

南韓江原道原本與中國合作，計畫斥資10億美元，興建一座大型中國文化城，但在民意強烈反彈下已經被迫取消。圖為計畫概念圖。（取自網路）

2021/04/29 00:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓中部的江原道原本與中國合作，計畫斥資10億美元，興建一座佔地約120萬平方公尺的大型中國文化城，預定2022年完工，紀念韓中建交30週年，招攬中國觀光客。但由於民間反中情緒強烈，超過60萬人在總統府青瓦台請願網站連署，要求撤銷這項「文化一帶一路」，負責這項開發計畫的「Kolon Global Corporation」27日終於被迫宣布取消這項計畫。

綜合南韓和中國媒體報導，江原道是南韓旅遊勝地，首府為春川市。江原道政府和中方於2019年簽署協議，計畫在春川市和洪川郡一帶，興建南韓規模最大的「中國複合文化城」，規模估計是仁川唐人街（30萬平方公尺）的4倍。

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據報導，這座中國文化城是結合中國旅遊需求和南韓文化的大型綜合園區，原計畫包括興建中國傳統街道、園林、少林寺、小吃街，以及韓流影像主題公園。這項計畫從規劃到產品開發及宣傳廣告等項目，都由中共機關報「人民日報」入口網站—人民網全權負責，江原道政府只負責提供事業相關許可，和指定房地產投資制度等行政支援；除了建設工程和部分內容企劃之外，大部分都由中方負責主持。

為了解決中國遊客的住宿問題，江原道還將興建一座15層樓的豪華酒店。江原道知事崔文洵堅稱，這項計畫是私人企業投資的觀光建設專案，並非建立讓中國人集體居住的「唐人街」，但仍不能令民眾信服。在青瓦台網站發起連署反對該計畫的人士批評，中國歪曲南韓歷史，詆毀泡菜及韓服等文化，他們反對在南韓土地上建立一個宣揚中國文化的場所，也擔心這項計畫會破壞春川巿內的史前遺跡。

此外，更令人擔心的，建在史前遺址上的中國人專用豪華飯店，附近就是南韓陸軍11師團，附近還有相關軍事設施。

美籍韓裔民權活躍人士金世訓向自由亞洲電台（RFA）表示，親中的南韓文在寅政府在民間，尤其是年輕人心目中的支持度低，加上韓中兩國在泡菜及韓服等文化源頭的爭論，導致南韓社會反中情緒高漲；在許多南韓民眾眼中，這項開發計畫將為中國進一步擴張奠定基礎，助長中國在南韓的民族主義。

金世訓還說，南韓媒體大量報導香港的抗爭運動，民眾普遍支持香港抗爭者，況且中國的「一帶一路」總是以文化交流等為由，試圖藉此擴大影響力，南韓民眾對此深感厭惡。

澳洲政府21日也以不符合其外交政策和國家利益為由，宣布取消維多利亞州（Victoria）與北京簽署的「一帶一路」協議。中國外交部發言人汪文斌怒批澳洲對改善雙方關係毫無誠意，並揚言將採取報復。

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