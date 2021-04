安倍狂讚台灣鳳梨 《日經》記者：日、美保守派大力宣傳台灣鳳梨

2021/04/28 20:53

安倍嗑台灣鳳梨讚好吃 小英「隔空聊起來」:5顆不夠台灣再送

〔即時新聞/綜合報導〕日本前首相安倍晉三今日大讚台灣鳳梨美味,讓台灣的「自由鳳梨」再引起各界媒體高度關注。對此,《日經新聞》英籍駐東京記者夏普(Andy Sharp)表示,日、美的保守派確實在大力強調台灣鳳梨的重要性。

中國封殺台灣鳳梨,意外掀起日本「吃鳳梨挺台灣」的熱潮,也引出不少喜愛台灣水果的日本網友「讚聲(tsàn-siann)」;安倍晉三今日也加入挺台灣自由鳳梨行列,在推特和臉書曬出他與台灣鳳梨的合照,直呼「真的很好吃」。

對此,夏普今日在推特轉發安倍晉三的貼文,並回文表示,日、美的保守派確實在大力宣傳台灣鳳梨。

Conservatives in Japanese (and US) politics are really playing up the Taiwanese pineapples... https://t.co/5nl4H70TWb

而後,夏普又在推特發文附照指出,日本當地超市的鳳梨販售區中,只有台灣鳳梨套著保護果實的黃色「尼龍網套」,而隔壁攤的菲律賓產鳳梨並無如此包裝,僅貼著一張貼紙標示。另外,台灣鳳梨的塊頭也比隔壁的菲律賓產鳳梨大一些,價格方面,台灣鳳梨售價598日圓(約台幣154元),菲律賓鳳梨要價398日圓(約台幣102元)。

對此,夏普笑呼,「台灣的鳳梨看起來比隔壁攤的菲律賓鳳梨,還要來得花俏、招搖」,並在貼文中附上台灣國旗與菲律賓國旗的圖示。

The Taiwan ???????? pineapples looking rather showy next to the Philippine ???????????? pic.twitter.com/tx8uCOE3Nk