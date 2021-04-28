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    安倍狂讚台灣鳳梨 《日經》記者：日、美保守派大力宣傳台灣鳳梨

    《日經新聞》英籍駐東京記者夏普（Andy Sharp）表示，日、美的保守派確實在大力強調台灣鳳梨的重要性。（圖取自推特＿@sharp_writing）

    《日經新聞》英籍駐東京記者夏普（Andy Sharp）表示，日、美的保守派確實在大力強調台灣鳳梨的重要性。（圖取自推特＿@sharp_writing）

    2021/04/28 20:53

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    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三今日大讚台灣鳳梨美味，讓台灣的「自由鳳梨」再引起各界媒體高度關注。對此，《日經新聞》英籍駐東京記者夏普（Andy Sharp）表示，日、美的保守派確實在大力強調台灣鳳梨的重要性。

    中國封殺台灣鳳梨，意外掀起日本「吃鳳梨挺台灣」的熱潮，也引出不少喜愛台灣水果的日本網友「讚聲（tsàn-siann）」；安倍晉三今日也加入挺台灣自由鳳梨行列，在推特和臉書曬出他與台灣鳳梨的合照，直呼「真的很好吃」。

    對此，夏普今日在推特轉發安倍晉三的貼文，並回文表示，日、美的保守派確實在大力宣傳台灣鳳梨。

    而後，夏普又在推特發文附照指出，日本當地超市的鳳梨販售區中，只有台灣鳳梨套著保護果實的黃色「尼龍網套」，而隔壁攤的菲律賓產鳳梨並無如此包裝，僅貼著一張貼紙標示。另外，台灣鳳梨的塊頭也比隔壁的菲律賓產鳳梨大一些，價格方面，台灣鳳梨售價598日圓（約台幣154元），菲律賓鳳梨要價398日圓（約台幣102元）。

    對此，夏普笑呼，「台灣的鳳梨看起來比隔壁攤的菲律賓鳳梨，還要來得花俏、招搖」，並在貼文中附上台灣國旗與菲律賓國旗的圖示。

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