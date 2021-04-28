各國武裝暴力頻繁 奈國總統籲美非洲司令部「坐鎮非洲」

奈及利亞總統布哈里呼籲，美國應考慮將負責非州事務的「非洲司令部」從現駐地德國遷往非洲。（路透）

2021/04/28 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）27日與奈及利亞和肯亞的領導人進行視訊會談，布林肯承諾美國將會擴大非洲事務，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）則呼籲，美國應考慮將負責非州事務的「非洲司令部」從現駐地德國遷往非洲，如此才能更加有效地應對非洲日益嚴重的武裝暴力行為。

根據《路透》報導，在查德總統德比（Idriss Deby）死後，叛軍動向牽動撒哈拉沙漠以南的薩赫爾（Sahel）地區局勢，僅管當地有法國及聯合國部隊坐鎮，但與開打（Al Qaeda）、伊斯蘭國（Islamic State）有關的武裝團體仍不斷攻擊平民及政府軍，使得薩赫爾地區面臨安全危機。

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另外，奈及利亞安全部隊近期面對多項挑戰，包括國內頻繁爆發的校園綁架案、幾內亞灣猖獗的海盜活動，以及在境內動亂十餘年的伊斯蘭激進恐怖組織博科聖地（Boko Haram），博科聖地除了在奈及利亞進行恐怖攻擊之外，還在鄰國尼日、喀麥隆及查德發動攻擊。

布哈里週二在和布林肯的視訊會上指出，奈及利亞面對的許多挑戰，並受到薩赫爾地區、中非、西非及查德湖地區的複雜壓力所影響，建議美國應該將非洲司令部的總部從德國的司徒加特搬遷至非洲，如此才能快速且有效地應對非洲當地日益嚴重的武裝暴力問題。

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