與匪對峙中！奈國爆大學校園綁架案 39人質被開價3724萬贖金

非洲奈及利亞聯邦林業機化大學又驚傳校園綁架案件，共計39名大學生遭綁架，目前當局正全力設法營救中。（法新社）

2021/03/14 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕非洲奈及利亞近日第4起校園綁架！非洲奈及利亞當地一所大學，日前又遭持槍歹徒闖入校園，經軍隊和綁匪作戰後，雖成功救出180人，但仍有39名大學生遭到劫持，綁匪要求5億奈拉（約3724萬新台幣）才放人，目前當局正全力設法營救中。

綜合外媒報導，奈及利亞卡杜納州的聯邦林業機化大學（The Federal College of Forestry Mechanisation），於當地時間本月11日晚間11點30分，遭持槍劫匪利用破壞的圍牆進入校園，闖入該校宿舍劫持學生，在軍隊和持槍綁匪駁火後，雖營救出約180人，但仍有23名女大生及16名男大生遭到劫持，這也是該國近日第4起校園綁架。

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報導提到，卡杜納州內政部專員阿魯萬（Samuel Aruwan）表示，一部分被救出的學生在營救過程中受傷，已被送至當地軍醫院接受治療，目前州政府已會同軍方、校方及警察組成的聯合小組出動營救，希望能早日發現遭綁學生的下落。

報導指出，根據綁匪透過社群平台所貼出的影片，大約有24名遭綁架的學生以英語及當地的豪薩語（Hausa）向外界求援，其中一名遭綁的大學生表示，綁匪要求需支付5億奈拉（約3724萬新台幣），才肯放人，否則所有人都將被撕票。

報導也說，聯邦林業機化大學教務長烏斯曼（Bello Mohammed Usman）及其中一名遭綁學生的母親證實了多名被擄學生的身份，其中一名女學生還有孕在身。奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）也公開指示，務必讓所有失聯學生都平安返家。

劫匪透過該校已遭破壞的圍牆闖入校園。（路透社）

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