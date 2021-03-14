為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與匪對峙中！奈國爆大學校園綁架案 39人質被開價3724萬贖金

    非洲奈及利亞聯邦林業機化大學又驚傳校園綁架案件，共計39名大學生遭綁架，目前當局正全力設法營救中。（法新社）

    非洲奈及利亞聯邦林業機化大學又驚傳校園綁架案件，共計39名大學生遭綁架，目前當局正全力設法營救中。（法新社）

    2021/03/14 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲奈及利亞近日第4起校園綁架！非洲奈及利亞當地一所大學，日前又遭持槍歹徒闖入校園，經軍隊和綁匪作戰後，雖成功救出180人，但仍有39名大學生遭到劫持，綁匪要求5億奈拉（約3724萬新台幣）才放人，目前當局正全力設法營救中。

    綜合外媒報導，奈及利亞卡杜納州的聯邦林業機化大學（The Federal College of Forestry Mechanisation），於當地時間本月11日晚間11點30分，遭持槍劫匪利用破壞的圍牆進入校園，闖入該校宿舍劫持學生，在軍隊和持槍綁匪駁火後，雖營救出約180人，但仍有23名女大生及16名男大生遭到劫持，這也是該國近日第4起校園綁架。

    報導提到，卡杜納州內政部專員阿魯萬（Samuel Aruwan）表示，一部分被救出的學生在營救過程中受傷，已被送至當地軍醫院接受治療，目前州政府已會同軍方、校方及警察組成的聯合小組出動營救，希望能早日發現遭綁學生的下落。

    報導指出，根據綁匪透過社群平台所貼出的影片，大約有24名遭綁架的學生以英語及當地的豪薩語（Hausa）向外界求援，其中一名遭綁的大學生表示，綁匪要求需支付5億奈拉（約3724萬新台幣），才肯放人，否則所有人都將被撕票。

    報導也說，聯邦林業機化大學教務長烏斯曼（Bello Mohammed Usman）及其中一名遭綁學生的母親證實了多名被擄學生的身份，其中一名女學生還有孕在身。奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）也公開指示，務必讓所有失聯學生都平安返家。

    劫匪透過該校已遭破壞的圍牆闖入校園。（路透社）

    劫匪透過該校已遭破壞的圍牆闖入校園。（路透社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐怖！槍手夜襲學校宿舍 奈國逾300名女學生遭綁架
    2021/02/27 10:11

    恐怖！槍手夜襲學校宿舍 奈國逾300名女學生遭綁架
    奈及利亞寄宿學校42人遭綁 1學生中彈身亡
    2021/02/18 09:46

    奈及利亞寄宿學校42人遭綁 1學生中彈身亡

    「允將大作」國際團隊，打造A7 核心地標新視野！
    遭擄失蹤6天 奈及利亞軍方救出344名學生
    2020/12/18 10:07

    遭擄失蹤6天 奈及利亞軍方救出344名學生
    奈及利亞333學生遭擄失蹤 博科聖地承認犯案：不允許西方教育
    2020/12/15 18:10

    奈及利亞333學生遭擄失蹤 博科聖地承認犯案：不允許西方教育

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    奈及利亞槍手闖中學 約400學生遭擄失蹤
    2020/12/13 14:23

    奈及利亞槍手闖中學 約400學生遭擄失蹤
    國際今日熱門
    武肺怎麼來的？美國務院前調查員：疑似中國化武洩漏
    2021/03/13 11:44

    武肺怎麼來的？美國務院前調查員：疑似中國化武洩漏

    疑因強暴人妻引來殺機 男子頭插斧頭、陰莖遭活活剁下塞嘴慘死
    2021/03/13 15:15

    疑因強暴人妻引來殺機 男子頭插斧頭、陰莖遭活活剁下塞嘴慘死

    中國山寨店家多！微博瘋「千萬不要過度依賴導航」曝慘況
    2021/03/13 14:07

    中國山寨店家多！微博瘋「千萬不要過度依賴導航」曝慘況

    從小就參加荒淫派對！澳洲億萬富豪女兒曝內心想法
    2021/03/13 16:53

    從小就參加荒淫派對！澳洲億萬富豪女兒曝內心想法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播