風向變了！ 蝗蟲大軍罕見入侵黎巴嫩

聯合國機構表示，蝗蟲飛到黎巴嫩是風向變化引起的「非常罕見」事件。（路透）

2021/04/26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩軍方直升機正在該國東北部噴灑農藥，幫助農民對抗大批蝗蟲，聯合國機構表示，蝗蟲飛到黎巴嫩是風向變化引起的「非常罕見」事件。

《路透》報導，正處於高度戒備狀態的黎巴嫩農業部26日表示，有大批蝗蟲已被撲殺。看守部長莫塔達（Abbas Mortada）說，目前農業未遭受大規模損失，但擔心可能會有更多蝗蟲被吹到南部。

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莫塔達說，「我們在短時間內設法撲殺了大批蝗蟲，但有一些漏網之魚，其中大部分都在希爾米勒（Hermel）地區」。報導指出，農作物遭受蝗蟲威脅，是目前黎巴嫩所面臨眾多挑戰中的最新問題。

到目前為止，東北部以畜牧業為主、有一些櫻桃園的巴勒貝克-希爾米勒省（Baalbek-Hermel）受到蝗災影響，而該國南部有更多農田。莫塔達表示，「我們已為可能發生的一切做好準備。」

聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，該地區發生這種情況並不常見，但風向變化把蝗蟲從沙烏地阿拉伯吹到約旦，再到敘利亞和黎巴嫩。

FAO駐黎巴嫩代表薩德（Maurice Saade）說，「這是非常罕見的事情，繁殖地位於沙烏地阿拉伯北部的紅海海岸，所以牠們被吹越約旦和敘利亞」。但他強調，目前情況都處於控制中，無須恐慌。

黎巴嫩軍方直升機正在該國東北部噴灑農藥，幫助農民對抗大批蝗蟲。（法新社）

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