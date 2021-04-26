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    挺趙婷！中國上海酒吧直播奧斯卡典禮 VPN被切斷

    生於中國的導演趙婷（見圖）以「游牧人生」一片勇奪奧斯卡最佳導演獎，成為奧斯卡93年來史上第一位獲得這項殊榮的亞裔女性。（法新社）

    生於中國的導演趙婷（見圖）以「游牧人生」一片勇奪奧斯卡最佳導演獎，成為奧斯卡93年來史上第一位獲得這項殊榮的亞裔女性。（法新社）

    2021/04/26 18:52

    〔中央社〕奧斯卡新科最佳導演趙婷的母校校友今天在上海直播頒獎典禮，遭中國的防火長城封鎖。活動主辦人的虛擬私人網路（VPN）服務被擋了將近2個小時。

    生於中國的趙婷今天以「游牧人生」（Nomadland）勇奪最佳導演獎，成為奧斯卡93年歷史上第一位獲得這項殊榮的亞裔女性。

    「游牧人生」敘述美國一群以車為家的人在經濟衰退年代的故事。這部電影還獲得本屆最佳影片獎肯定，法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）也以本片奪下最佳女主角。

    今天上午8時，大約30人聚集在上海歷史城區外灘的一家小酒吧支持趙婷，準備觀看YouTube典禮直播。

    不過這場由紐約大學（New York University）校友主辦的播映會拖到上午10時才開始，因為主辦人的VPN服務到那時候才能運作。

    主辦人說：「他們（當局）切斷VPN。」他還說自己在微信上貼文稱讚趙婷後，帳號就被關閉。

    路透社聯繫中國國家互聯網信息辦公室要求置評，但未獲回應。

    趙婷過往形容「中國是個充斥謊言的國家」的言論被挖出後，全國上下對於這個曾經被官媒捧為「中國之光」的導演，冷淡處理。

    除了過往發言外，趙婷的國籍問題也再次被中國網友攻擊，有人稱她已經取得美國籍。

    根據公開資料，趙婷1982年在北京出生，高中時在倫敦就讀，後來在美國取得政治學學士和紐約大學電影學士學位。

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