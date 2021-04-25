為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》再破紀錄！印度單日近35萬確診 專家：疫情仍續升溫

    印度第2波武漢肺炎疫情持續延燒，專家根據數據指出，這波疫情尚未達到最高峰。（路透）

    印度第2波武漢肺炎疫情持續延燒，專家根據數據指出，這波疫情尚未達到最高峰。（路透）

    2021/04/25 18:38

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大延燒，單日確診和死亡人數在今（25）日雙雙破紀錄，首都新德里將延長封城一週，專家也根據數據指出，這波疫情尚未達到最高峰。

    綜合外媒報導，印度第2波疫情持續惡化，根據印度衛生部週日公布的最新數據，該國在過去24小時新增34萬9691例確診，連續4天都超過30萬，使確診總數達到1696萬0172例；死亡增加2767例，累計19萬2311人病歿。

    22日印度首度突破單日確診30萬，以31萬4835例超過美國保持的全球最高單日確診人數29萬7430例，此後印度又不斷刷新紀錄。外媒指出，印度過去一週已新增超過200萬例，比前一週大增58％。

    醫療瀕臨崩潰 首都新德里封城延長一週

    由於醫療系統瀕臨崩潰，首都新德里自上週一起封城一週，但市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今日宣布，「我們已決定將封鎖時間延長一週。新冠病毒仍在持續肆虐，沒有喘息的機會，每個人都贊成嚴懲封鎖時間。」封城措施將延續至5月3日凌晨。

    印度斯坦時報（Hindustan Times）根據20個人口最多邦城的疫情相關數據，分析過去一個月（3月23日到4月22日）檢測陽性率的變化，發現這波疫情尚未達到最高峰，至少最近幾天，大多數邦城的單日確診病例仍可持續增加。

    專家指出，陽性率是觀察疫情的重要指標，顯示病毒在社區的傳播程度，追蹤一地區陽性率變化，可做為判斷未來病例會增加還是減少的指標。陽性率上升通常意味近期病例持續增加，陽性率下降代表新病例有減少趨勢。

    研究顯示，印度在截至22日的一週內，日均檢測156萬個樣本，是疫情爆發以來最高，且這個數字還在上升。但截至22日的過去一週，平均陽性率也從一個月前的4.2%上升到18.4%，共增加14.2個百分點。

    從流行病學角度來看，檢測率增加，陽性率卻不斷提高，意味病例不斷增加。印度流行病學專家康特（Lalit Kant）認為，至少在不久的將來，印度疫情沒有穩定或降低趨勢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度疫情燒影響疫苗交貨 GAVI:當前供需平衡困難
    2021/04/25 00:39

    印度疫情燒影響疫苗交貨 GAVI:當前供需平衡困難
    武漢肺炎》印度疫情嚴重「缺氧」 緊急免除醫用氧氣進口稅
    2021/04/24 22:54

    武漢肺炎》印度疫情嚴重「缺氧」 緊急免除醫用氧氣進口稅

    「心若年輕 歲月不老」 仁濟院樂活課程開跑
    病死只能放腳邊運回家！印度疫情慘況曝光
    2021/04/24 17:32

    病死只能放腳邊運回家！印度疫情慘況曝光
    慘況曝光！連3天單日30萬確診再創紀錄 印度街頭宛如人間煉獄
    2021/04/24 15:43

    慘況曝光！連3天單日30萬確診再創紀錄 印度街頭宛如人間煉獄

    美國註冊基金掀旋風
    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命
    2021/04/23 19:53

    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命
    國際今日熱門
    武漢肺炎》來不及打疫苗！澳洲退出東奧「跳水」資格賽
    2021/04/24 20:28

    武漢肺炎》來不及打疫苗！澳洲退出東奧「跳水」資格賽

    13歲胖弟體重突破200公斤 淒涼身世激發泰國愛心潮
    2021/04/24 19:51

    13歲胖弟體重突破200公斤 淒涼身世激發泰國愛心潮

    武漢肺炎》第三波疫情來襲 德國再祭宵禁、封鎖令
    2021/04/24 19:46

    武漢肺炎》第三波疫情來襲 德國再祭宵禁、封鎖令

    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督
    2021/04/24 22:57

    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播