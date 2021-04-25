武漢肺炎》再破紀錄！印度單日近35萬確診 專家：疫情仍續升溫

印度第2波武漢肺炎疫情持續延燒，專家根據數據指出，這波疫情尚未達到最高峰。（路透）

2021/04/25 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大延燒，單日確診和死亡人數在今（25）日雙雙破紀錄，首都新德里將延長封城一週，專家也根據數據指出，這波疫情尚未達到最高峰。

綜合外媒報導，印度第2波疫情持續惡化，根據印度衛生部週日公布的最新數據，該國在過去24小時新增34萬9691例確診，連續4天都超過30萬，使確診總數達到1696萬0172例；死亡增加2767例，累計19萬2311人病歿。

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22日印度首度突破單日確診30萬，以31萬4835例超過美國保持的全球最高單日確診人數29萬7430例，此後印度又不斷刷新紀錄。外媒指出，印度過去一週已新增超過200萬例，比前一週大增58％。

醫療瀕臨崩潰 首都新德里封城延長一週

由於醫療系統瀕臨崩潰，首都新德里自上週一起封城一週，但市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今日宣布，「我們已決定將封鎖時間延長一週。新冠病毒仍在持續肆虐，沒有喘息的機會，每個人都贊成嚴懲封鎖時間。」封城措施將延續至5月3日凌晨。

印度斯坦時報（Hindustan Times）根據20個人口最多邦城的疫情相關數據，分析過去一個月（3月23日到4月22日）檢測陽性率的變化，發現這波疫情尚未達到最高峰，至少最近幾天，大多數邦城的單日確診病例仍可持續增加。

專家指出，陽性率是觀察疫情的重要指標，顯示病毒在社區的傳播程度，追蹤一地區陽性率變化，可做為判斷未來病例會增加還是減少的指標。陽性率上升通常意味近期病例持續增加，陽性率下降代表新病例有減少趨勢。

研究顯示，印度在截至22日的一週內，日均檢測156萬個樣本，是疫情爆發以來最高，且這個數字還在上升。但截至22日的過去一週，平均陽性率也從一個月前的4.2%上升到18.4%，共增加14.2個百分點。

從流行病學角度來看，檢測率增加，陽性率卻不斷提高，意味病例不斷增加。印度流行病學專家康特（Lalit Kant）認為，至少在不久的將來，印度疫情沒有穩定或降低趨勢。

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