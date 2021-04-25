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    中美乒乓外交50年王岐山喊「合作」 法媒吐槽：季辛吉該醒了

    中國方面高調慶祝中美「乒乓外交」50週年，國家副主席王岐山以視訊致辭，大喊合作。（圖擷取自視訊畫面）

    中國方面高調慶祝中美「乒乓外交」50週年，國家副主席王岐山以視訊致辭，大喊合作。（圖擷取自視訊畫面）

    2021/04/25 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中美關係正陷入緊張，被喻為「新冷戰」，昨天，中國方面高調慶祝中美「乒乓外交」50週年，國家副主席王岐山致辭時，不止大談50年前的美中破冰之旅，並強調美中和解、合作，當年主和的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）透過視訊談「諒解」，但這一動作，法媒卻直接吐槽「季辛吉該醒了」。

    綜合媒體報導，1971年美中關係冷戰破冰，中國邀請美國乒乓球代表團到中國訪問，打破兩國自1949年後互不往來的局面，接著美方代表團踏足中國，啟動兩國元首互訪，但到1979年，美台宣佈斷交再與中國建交。

    至今，國際局勢再變，美中關係再陷冷戰，台美關係轉趨熱絡，此時，中國方面高調慶「乒乓外交」50週年，其意圖惹外界矚目。

    昨天北京舉行的慶祝會上，王岐山以視訊方式致辭，會中也與美中各界人士號稱約700人進行連線。

    王岐山一再懷舊提「乒乓外交」，指「以小球推動大球」過往，重申「中美合則兩利，鬥則懼傷，合作是唯一正確的選擇」；季辛吉也表示「期盼兩國人民能基於兩國在世界格局、經濟的重要性，彼此達成諒解」。

    不過這些示好的喊話，《法廣》在一篇評論文章中直接吐槽，王岐山沒有多大影響，這番講話只是「應付場面，毫無新意」，而季辛吉只是被華府愈來愈「被邊緣化」的人物，被前美國在台協會處長的司徒文 （William Stanton）大酸，季辛吉只是「單相思」中國的粉絲，一生大部分職業生涯都在奉承中國人，而他的談話，根本是漠視香港危機、新疆維吾爾的大規模關押，也對中國在國際的咄咄逼人「視而不見」。

    中國方面高調慶祝中美「乒乓外交」50週年，美國前國務卿季辛吉視訊談諒解。（圖擷取自視訊畫面）

    中國方面高調慶祝中美「乒乓外交」50週年，美國前國務卿季辛吉視訊談諒解。（圖擷取自視訊畫面）

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