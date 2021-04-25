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    終極隔離實驗！法15男女深入山洞不見天日40天

    法國庇里牛斯山的山洞進行隔離實驗，15名受試者在山洞中度過40天沒有手錶、不能聯絡外面且不見天日的生活。（美聯社）

    法國庇里牛斯山的山洞進行隔離實驗，15名受試者在山洞中度過40天沒有手錶、不能聯絡外面且不見天日的生活。（美聯社）

    2021/04/25 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕國外科學團隊在法國進行一場研究人類面臨極端隔離環境的實驗，該實驗將15位志願者送入法國西南部的庇里牛斯山的隆布里夫斯（Lombrives）山洞中，此15人在山洞中度過40天沒有手機、手錶等現代時間概念的生活，受試者已在今天（24日）完成實驗，平安離開山洞。

    根據《France 24》報導，這項實驗的受試者在山洞中共度40天，山洞內有儲存適量的食物、井水以及帳篷，甚至還有自行車發電機，但是他們不能離開山洞，也不能透過手錶或手機查探時間，當然也不能聯絡山洞外的人，過著不見天日的生活。

    山洞內恆溫約12度低溫，濕度為98％，因為沒有時鐘，受試者透過睡眠周期來計算天數，而許多人都算錯了時間，在40天過去後，都認為仍須在山洞中待7到10天，監控他們的科學家還必須進入山洞，告知他們可以出來了。

    今天成功完成實驗後，他們在許多人的掌聲中離開山洞，因為太久沒見到日光，必須戴著護目鏡保護眼睛。參與實驗的科學家莫維約（Benoit Mauvieux）表示，雖然這些受試者看起來很疲倦，但3分之2的受試者表示仍能在山洞待更長的時間。

    此研究耗資約120萬歐元（約新台幣4058萬元），研究目的是了解人們在失去可參考的時間概念下的行為模式。研究人員遠端觀測山洞人員的睡眠、社交及行為模式。受試者並吞下一顆膠囊，膠囊內有小型溫度計，並可傳送資訊給電腦，其後自然排出人體。

    研究負責人克洛特（Christian Clot）表示，觀察成員們如何讓團隊保持一致相當有趣，他補充道，山洞中受試者的團體要在沒有時間概念下分工合作，非常具有挑戰。

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