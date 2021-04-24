「樣板化」LGBTQ族群？ 楊安澤說他們「很人類」挨轟

民主黨紐約市長參選人、台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）因說LGBTQ族群「很人類」被批評。（美聯社）

2021/04/24 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨紐約市長參選人、台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）近日接受LGBTQ團體（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與不確定性取向者）訪問，卻因一番「樣板化」言論而遭LGBTQ族群批評。

綜合媒體報導，楊安澤21日受紐約市石牆民主俱樂部（Stonewall Democratic Club）訪問，此俱樂部是美國極富影響力的LGBTQ組織。

請繼續往下閱讀...

楊安澤在訪談中說，「我問競選團隊的同性戀朋友，LGBTQ族群喜歡我嗎？他回答，這仍是個問題，LGBTQ族群對你沒那麼了解。」

楊安澤接著說，「這是合理的，但我真心喜愛你們這個族群。你們很人類又很美麗，你們讓紐約與眾不同。我不了解為什麼我們曾輸給共和黨，你們是紐約民主黨的領袖啊。」他又補充，「你們就像秘密武器，因為有了你們，我們應該贏得每一場戰役。」

楊安澤的言論引發LGBTQ族群成員的不滿；當天活動的參與者，影片製作人哈里森多蘭（Harris Doran）表示，「楊安澤一副這輩子沒遇過同性戀的樣子，雖然他一直提醒競選團隊有同性戀成員，但這其實很像在『樣板化』我們族群。」

多蘭還說，「楊安澤根本沒有深入了解紐約LGBTQ議題，像是失業或無家可歸，只是講一些他去過女同志酒吧的事。」他更批評，楊安澤根本就是把他們當作「小孩或外星人」。

多蘭把言論片段上傳推特，卻引發不同的意見，網友留言表示，「我原本以為很糟，但看過後其實還好，我有朋友在我面前說過更尷尬的話」，「我是同性戀但我覺得還好，這其實立意良善」，但也有網友表示，「『很人類』是什麼鬼」、「他應該要做更多功課，而不只是說我認識同性戀！我有雇用他們！我還有去女同志酒吧！」

VIDEO: Andrew Yang’s cringeworthy Stonewall endorsement meeting pic.twitter.com/zAdio8nxuY — Harris Doran ????️‍???? （@harrisdoran） April 22, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法