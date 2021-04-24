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    她訂婚後愛上大36歲「未來公公」 2人遭親友斷絕關係

    25歲卡姆與61歲的斯科爾相戀，2018年被婆婆發現這段不倫戀情。（圖擷取自「《太陽報》（The Sun）」）

    25歲卡姆與61歲的斯科爾相戀，2018年被婆婆發現這段不倫戀情。（圖擷取自「《太陽報》（The Sun）」）

    2021/04/24 17:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一位25歲女子與男友交往6年訂婚後，反而面臨感情危機，這段期間，她逐漸與未婚夫的父親、也就是「未來公公」愈走愈近，還談起一段不倫戀，直至2018年被「未來婆婆」發現這段戀情才曝光，據知，兩邊家人聽到這段不倫戀，多選擇與他們斷絕關係、不願再聯繫。

    綜合外媒報導，來自美國伊利諾州（Illinois）的25歲卡姆（Mackenzie Yocum），與青梅竹馬的男友（不願具名）交往6年，但訂婚後發生多次爭吵與面臨感情低潮，同時間，未婚夫的父親、61歲斯科爾（Jeff Scholl）也正與妻子鬧離婚，卡姆與斯科爾互相安慰彼此，逐漸陷入一段不倫戀情。

    卡姆透露，「我們精神出軌1年，肉體出軌6個月左右」，又說「很後悔沒有誠實面對自己的感情，傷害了身旁的家人」，又說「我的前夫現在還是不願意跟我說話」。

    報導提到，2018年婆婆發現這段不倫戀，但隨著各自婚姻關係結束，卡姆與斯科爾的戀情不僅升溫，現在還共同養育一個5月大男嬰懷亞特（Wyatt），感情相當融洽，卡姆強調「年齡差距對我們影響不大」。

    據知，許多親友聽聞這段老少配的不倫戀，拒絕與他們有任何聯繫，包括卡姆的哥哥、斯科爾的前妻、兒女等。卡姆難過地說「對於前夫與婆婆感到非常歉疚，我很抱歉發生這樣的事情」。

    據悉，卡姆與斯科爾未來打算一起買房子並結婚。

    卡姆與斯科爾現在共同養育一個5月大男嬰懷亞特。（圖擷取自「《太陽報》（The Sun）」）

    卡姆與斯科爾現在共同養育一個5月大男嬰懷亞特。（圖擷取自「《太陽報》（The Sun）」）

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