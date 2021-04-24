你信嗎？王毅：中國不搞脅迫外交 不將手伸進別人家裡

中國國務委員兼外長王毅。（路透）

2021/04/24 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外長王毅昨晚和美國智庫「外交關係協會」（CFR）進行視訊交流，過程不斷批評美國。他先要求美國「尊重中國自主選擇的道路和制度」，稱「民主不是可口可樂，全世界一個味道」，並強調中國從不搞脅迫外交，也反對他國脅迫。

中國外交部官網今天發布新聞稿，王毅於23日晚間和美國智庫「外交關係協會」進行視訊交流，這場視訊交流由美國外交關係協會會長哈斯（Richard Haass）主持，王毅提出多點針對中美關係的看法，強調中美應加強對話，避免對抗。

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王毅不忘一展戰狼本色，對美方祭出鋒利言語，他強調，國家制度的對錯要由本國人民判斷，任何勢力都沒有資格否定其他國家選擇的道路。

王毅認為，「中國不照搬外國模式，也不會輸出意識形態，更不要求別國複製中國的做法」，他提及，最近有論調將中美之爭稱作「民主和威權之爭」，但他要說「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力」。

王毅自誇，中國特色社會主義的道路讓14億中國人民脫貧，「也讓中華民族再次為人類進步事業作出了重大貢獻」，並抱怨中國被扣上專制的帽子，這是不民主的展現。

王毅也強調，美國有論述稱中國搞脅迫外交，他對此反駁「中國外交的傳統之一就是大小國家一律平等，所以我們從來不搞脅迫，也反對其他國家搞脅迫」，並認為中國的舉措，是受到脅迫的合理反制，目的是捍衛自身的正當權益，維護國際的公平正義。

王毅接下來吐出一串話自清，強調「中國從不以武力威脅他國，從不搞軍事同盟，從不輸出意識形態，從不跑到別人門口挑事，從不將手伸進別人家裡，中國也不主動打貿易戰，不無端打壓他國企業」。

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