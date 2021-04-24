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    「中國企業家良心」孫大午被捕控8罪 整個集團遭株連

    以敢言聞名的中國農民企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。（法新社檔案照）

    以敢言聞名的中國農民企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。（法新社檔案照）

    2021/04/24 06:11

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國知名農民企業家孫大午，疑似因為表態支持公共知識份子對中共當局的批評，23日傳出已遭正式逮捕，其創立的河北大午農牧集團領導階層幾乎全部遭到株連。孫大午被控包括聚眾衝擊國家機關罪等8項罪名，一旦所有罪名成立，律師研判恐將遭到20年到25年有期徒刑的重判。

    孫大午和妻子劉會茹與集團20多名管理職幹部，去年11月就傳出遭警方帶走調查，其中25人目前仍被羈押，包括孫大午夫婦和兒子與兒媳。當時外媒指稱，被譽為「中國企業家良心」的孫大午，疑似因言論及挑戰國有農場利益的維權行動，觸怒當局而獲罪。

    綜合美國之音（VOA）和香港媒體報導，孫大午已於21日正式被捕，網路上流傳的逮捕通知書顯示，孫大午被控8項罪名，包括非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法佔用農用地罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、妨害公務罪等。

    大午集團法務總監楊斌23日透過「微博」發文證實孫大午被捕消息。同案被捕者幾乎涵蓋大午集團所有領導高層，包括副監事長孫德華和孫志華、董事長孫萌、集團總經理劉平、集團副總經理靳鳳羽，和集團辦秘書紀瑋蓮等。這7人在被捕前已經處於監視居住狀態，罪名包括非法採礦、強迫交易、詐騙等。當地政府派出29個工作組接管孫的公司。

    現年67歲的孫大午曾經是聞名全國的「養雞狀元」，他在1985年以1000隻雞和50頭豬起家，創立大午集團，成為中國500大民營企業之一，員工9000多人，固定資產20億人民幣，年產值超過30億人民幣。孫大午在2005年辭去董事長職務，被捕前擔任集團監事長。

    據報導，警方逮捕孫大午和集團高階幹部，名義上是因為該集團與河北保定一家國營農場的土地糾紛，實際上是當局無法容忍孫大午的「出格」言論。他喜歡參與政治討論，發表對國家發展的看法，並結交包括自由派經濟學家茅于軾、「炎黃春秋」雜誌的姚監復、杜潤生和李銳，以及獨立記者高瑜等公共知識份子。

    此外，孫大午還公開讚揚曾經幫助過他的維權律師許志永，更面對鏡頭直言不諱地表示，他和前述公知的理念相近。2003年，大午集團在網站上發表「小康社會的建設及難點」、「悼念李慎之」、「兩位民間商人關於中國的時局及歷史的對話」等3篇文章，遭到警方警告，指稱這些文章「嚴重損害了國家機關的形象」，下令網站停業6個月整頓，罰款1萬5000人民幣。

    孫大午去年10月在「微博」發文，對當前中國設會的黑暗做出生動的描述：「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裡死見人」。

    大午集團法務總監楊斌指出，「沒有涉黑，也沒有傳說中的境外敵對勢力。當然，這只是批捕的罪名。種種跡象表明，偵察機關在加快辦案節奏。」

    以敢言聞名的中國農民企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。（取自網路）

    以敢言聞名的中國農民企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。（取自網路）

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