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    印尼搜索失聯潛艦 聚焦50至百米深處不明物

    印尼失聯潛艦的氧氣即將在幾小時內耗盡，當局今天全力搜索潛艦和艦上53名官兵的下落。（歐新社）

    印尼失聯潛艦的氧氣即將在幾小時內耗盡，當局今天全力搜索潛艦和艦上53名官兵的下落。（歐新社）

    2021/04/23 23:20

    〔中央社〕印尼失聯潛艦的氧氣即將在幾小時內耗盡，當局今天全力搜索潛艦和艦上53名官兵的下落，把焦點擺在海面下50至100公尺深處一個不明物體的訊號。

    KRI Nanggala-402潛艦逾兩天前在執行任務時失聯。現有20多艘軍艦參與搜索，美國與澳洲也加入在峇里島（Bali）附近海域的搜索行動。

    軍方表示已在海面下50至100公尺，偵測到存在高磁性物體的跡象。當局已派出配備專門追蹤設備的船隻，希望這個物體就是失聯潛艦。搜索範圍約涵蓋10平方海里（34平方公里）。

    KRI Nanggala-402的氧氣備用容量只夠撐到明天凌晨。印尼國軍新聞室主任艾瑪德（Achmad Riad）稍早表示：「我們所剩時間只到明天凌晨3時，所以今天我們全力進行一切行動。」

    艦上一名士兵的妻子布瑞達（Berda Asmara）心中萬分焦急。她的39歲丈夫甘特（Guntur Ari Prasetyo）本該在週末結束潛艦訓練任務返家。

    育有一子的布瑞達在爪哇島港口城市泗水（Surabaya）告訴法新社：「我們最後一次講話是19日他去出任務那時候。他說『為我祈禱我會很快回家』，還要女兒聽我的話、用功念書。」

    然而有人在潛艦據信失蹤地點看到浮油，顯示燃油艙可能受損，令人害怕潛艦可能遭遇致命災難。

    也有人憂心潛艦可能已沉入深達700公尺的地方，遠超過艦身能承受的深度。

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