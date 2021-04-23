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    全球氣候峰會登場 拜登：美國2030年碳排減少5成

    拜登承諾2030年會將美國的碳排放和石油燃料排放減少5成。（彭博）

    拜登承諾2030年會將美國的碳排放和石油燃料排放減少5成。（彭博）

    2021/04/23 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）22日以視訊方式與40位世界領導人共同召開「全球氣候峰會」，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷和教宗方濟各。會議致力於呼籲各經濟大國減少排放，而拜登承諾2030年會將美國的碳排放和石油燃料排放減少至少5成。

    綜合外媒報導，拜登在開場時宣示，美國和其他經濟大國「一定要把這件事完成」。拜登承諾美國的石油燃料排放量在2030年會減少到52％，而這也是在前總統川普（Donald Trump）執政4年後，美國重新宣示為全球氣候變遷努力。據了解，拜登政府試圖建造繁榮且使用淨能源的美國，同時拜登也承諾，這將是有史以來最具野心的為氣候變遷努力。此外，拜登也表示，碳排放減少量將會是歐巴馬政府在2015年巴黎氣候協議中，承諾的減排量再減少近一倍。

    據報導，中國是目前世界上碳排放量最大的國家，其次為美國。中國國家主席習近平在會中首先發言，他沒有提到非氣候因素的糾紛，反而說，「中國將與美國合作，共同減少排放」。習近平今天也在峰會上重申，2060年會實現碳中和。

    據報導，印度是全球第三大石油排放國，其不斷向美國和其他富裕國家施壓，要求他們給予先前承諾的10億美元，以幫助貧窮國家建立替代性燃煤廠。印度總理莫迪（Narendra Modi）說，「印度人正在做該做的事，我們已經採取了許多大膽的措施。」

    而日本首相菅義偉則提出新的碳排放量減少目標，日本將會從2013年的26％，提高到46％。

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