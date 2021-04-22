戳破中國陰謀！龐皮歐：「統一台灣」實為「殖民統治」
〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日接受「美國獨立女性論壇」（IWF）的Podcast節目專訪，提到台灣與中國，龐皮歐認為，習近平領導的中共表面上說的是要「統一」台灣，但實際上卻是要「殖民統治」。
龐皮歐表示，美國政府一直以來遵循「一中政策」，美方現在應該從各方面給予台灣支持，中國政府表面上對台政策使用「統一」一詞，與他們實際上要對台灣進行的「殖民統治」完全不同。
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龐皮歐指出，中國正在建立軍隊、運用訊息戰，從政治層面向世界各國施壓，要求各界與台灣斷絕來往，「我們不能讓這種事發生，我們應該兌現對台承諾，為台灣創造機會」，讓台灣繼續彰顯民主。
龐皮歐認為，中國風險持續存在，「人們永遠不知道習近平明天會做什麼」，美方首要之務是要透過政治與外交途徑「威懾」中國，向中共明確表示：以軍事手段占領台灣是不被接受的。
龐皮歐提到任內建立的「四方安全對話」（Quad），稱美方必須與地區盟友共同努力，如日本、澳洲、印度等，盟友之間加深相互理解，龐皮歐說，美方可以採取措施阻止習近平，「並且現在就要做」。