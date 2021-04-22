武漢肺炎》AZ疫苗供貨嚴重不足 歐盟準備提告

歐盟因AZ公司無法達成合約訂下的出貨量，正準備提起訴訟。（路透）

2021/04/22 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）公司日前說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗供應短缺，因此減少對歐盟的疫苗供貨量。此舉使歐盟疫苗接種計畫受挫，有消息人士今（22）日說，歐盟執行委員會（European Commission）將因此對阿斯特捷利康提告。但歐盟執委會發言人說，目前仍在評估是否提告。

《路透》報導，由於AZ疫苗供應短缺，使得阿斯特捷利康減少對歐盟的疫苗出貨量，導致歐盟的疫苗接種計畫受到影響。

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1位與阿斯特捷利康談判的歐盟官員說，歐盟因AZ公司無法達成合約訂下的出貨量，正準備提告。外媒指出，此舉獲得大多數歐盟會員國的支持。

但歐盟執委會發言人說，目前仍未決定是否對AZ公司提告。執委會正在評估

所有可能選擇，最終將與歐盟全部27個會員國達成一致意見後再做決定。

根據與歐盟訂下的合約，AZ公司曾承諾會盡最大努力在第2季度向歐盟交付1.8億劑疫苗，但在3月12日發表的聲明中卻說目標為交出原本數量的3分之1。而歐盟曾提供2.24億歐元（約75億台幣）給AZ公司購買製作疫苗所需原料，但該公司並未提交任何購買收據給歐盟。

1位歐盟官員說，AZ疫苗的血栓疑慮及延誤出貨，歐盟決定不會再額外訂購1億劑AZ疫苗。

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